Adis Jahovic ameliyat edildi Jahıvic'in 4-6 sonra sahalara dönmesi bekleniyor

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi’nde elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'un deplasmanda Denizlispor'u 30 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jahovic, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden ameliyat edildi. Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 46 hafta arasında olması öngörüldü.

Memorial Antalya Hastanesi’nde tedavisi süren Adis Jahovic’i, Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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