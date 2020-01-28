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Kepez’in yardım tırı dualarla yola çıktı

İHA

Kepez, depremzedeler için tek yürek oldu. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla depremzedeler için toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

Kepez’in yardım tırı dualarla yola çıktı

Kepez, depremzedeler için tek yürek oldu. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla depremzedeler için toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine dualarla uğurlandı.
Kepez Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliğine büyük destek geldi. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla toplanan ısıtıcı, battaniye, giysi ve çeşitli gıda malzemelerinden oluşan yardımlar Elazığ ve Malatya’ya gönderildi. Yardım tırını Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar uğurladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, yardım tırının yola çıktığı dakikalarda duygu ve düşüncelerini Elazığ’dan dile getirdi.

“Antalya’nın sıcaklığı köprü oldu”
Antalyalılara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Yardımlaşma önemli. Ancak dayanışma çok daha önemli. Antalyalılar bu duygusallıkla kampanyaya katkı sağladılar. Hemşehrilerimiz ısıtıcı, battaniye, giysi ve gıda malzemeleri yardımında bulundular. Tırlar dolusu Antalya’nın sıcaklığı sevgisi Elazığ’a ve Malatya’ya köprü oldu ve buraya geliyor. Teşekkürler Kepez, teşekkürler Antalya” dedi. Kepez Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı yardım seferberliği 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’a kadar devam edecek. Isıtıcı, battaniye, giysi ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar yine tırlarla deprem bölgesine ulaştırılacak.

ANTALYA

28 Ocak 2020 Salı

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