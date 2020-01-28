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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serik'te avcılık masaya yatırıldı

İHA

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, "Nesli tükenen, koruma altına alınan hayvanların avlanmaması gerekiyor" dedi.

Serik'te avcılık masaya yatırıldı

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, "Nesli tükenen, koruma altına alınan hayvanların avlanmaması gerekiyor" dedi.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Avcılık Balıkçılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti. Kurdoğlu, ziyarette dernek başkanı Mustafa Kiremitcioğlu ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Yapılan ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Kurdoğlu, Avcıların kurallara uymaları ve aynı zamanda yaban hayatını da koruması gerektiğini belirterek, "Nesli tükenen, koruma altına alınan hayvanların avlanmaması gerekiyor. Malum ilçemiz tarım bölgesi olduğu için ekili arazilere önemli miktarda zarar veren kemirgen ve diğer zararlıların düşmanları hayvanlar var. Bu gibi hayvanların vurulması yasak. Bunlara riayet edilmesi gerekiyor"diye konuştu.
Kiremitcioğlu ise, Kurdoğlu'na yaptığı ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Biz avcılar, avlanmadan önce yaban yaşamını ön planda tutuyoruz. Avcılık kuralları ile ilgili kararları avcılarımıza duyuruyoruz. Kaçak av olayları ile ilgili takipteyiz ve güvenlik güçlerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

28 Ocak 2020 Salı

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