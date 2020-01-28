Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 şüpheli ise Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 3 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

ANTALYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:34

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