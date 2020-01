KUTSO meclisinde alışveriş alışkanlıkları ele alındı Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Oktay: " Firmalar internet sitelerinde günün fırsatı adı altında çıkan indirimlerden olumsuz etkileniyor"

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) meclis toplantısında, insanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve sektörel sorunlar konuşuldu.

KUTSO ocak ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Fahri Özen başkanlığında gerçekleşti. Toplantı gündemi öncesinde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili meclise bilgi verdi.

Ekonominin kurtuluşunun üretimden geçtiğini her defasında tekrarladıklarını belirten Günay, “Batı Antalya’nın Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli üretimin önemini vurguluyoruz. Bölgemizdeki üretim çiftçilerimiz tarafından küçük ölçeklerde yapılmakta. Bu durum çiftçimizin rekabet şansını imkansız kılmakta. Üreticimiz kendini koruyup, pazarda rekabet edebilmek için mutlaka kooperatifler kurup güçlerini birleştirmeli. Dünya bu işler böyle yürüyor, ülkemizde de böyle olmak zorunda ” dedi.



“İndirimlerden olumsuz etkilenmektedir”

2. Grup Meslek Komitesi adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Oktay, dayanıklı tüketim malları satışı ve servisi başta olmak üzere kozmetik, optik, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren KUTSO üyesi firmaların sorunlarını ve taleplerini iletti. Menderes Oktay, “Sorunlarımızın temeli küresel rekabet ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklanıyor. İnsanlar artık daha az dışarı çıkıyor, eticarete yöneliyor. Dayanıklı tüketim malları satan üyelerimizin beyaz eşya ve klima satışında her hangi bir sıkıntı yaşamıyor. Önemli satış kalemlerinden olan küçük ev aletlerinde ise gerek Discount marketlerdeki her hafta çıkan indirimler, gerekse İnternet sitelerinde günün fırsatı adı altında çıkan indirimlerden olumsuz etkilenmektedir. Bu konuda odamızdan eticaret eğitimlerini tekrarlamasını istiyoruz ayrıca discount market sayısına sınırlama getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dayanıklı tüketim mallarının servislerinde ise herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü ürün nereden alınırsa alınsın, servis hizmeti yerelden sağlanıyor. Optikçilerimizinden bizlere aktarılan sıkıntısı iş yerlerine gelen müşterisinin azalması, insanların sokağa çıkmaması. Yeterli ışıklandırma yapılmamasından dolayı geç saatlerde dükkanları kapatmak zorunda kalmaları. Bu konuda belediye ile ortak bir çalışma yürütebiliriz. Numaralı gözlüklerin devlet tarafından internette satışı yasak olduğu için, rekabeti sadece güneş gözlüğü de yapıyorlar. Gözlük denenerek alınan bir ürün olduğu için satışlarda bir sorun yok. Tekstille uğraşan üyelerimiz, ulusal mağazalar yanında eticaret ile baş etmek zorunda. Teknolojiye ayak uyduramadıklarının ve rekabeti küçümsediklerinin farkındalar, odamızdan eticaret hakkında eğitimler istiyorlar” şeklinde konuştu.



