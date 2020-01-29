“Maviden Beyaza Antalya” Kış Sporları Organizasyonu başlıyor ATSO’da dört mevsim yarış

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 8 Şubat’ta düzenleyeceği “Maviden Beyaza Antalya” Kış Sporları Organizasyonu’nda sporcular aynı gün içerisinde Konyaaltı’nda yüzecek, bisikletle Torosları tırmanıp Saklıkent’te kayak yarışında mücadele edecek.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı ile kışspor turizmine katkı sağlamak amacıyla, geçen yıl “Beyazdan Maviye Antalya” adıyla ilki düzenlenen Kış Sporları Organizasyonunun bu yıl ikincisinin “Maviden Beyaza Antalya” sloganıyla 8 Şubat Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.



"Kolay bir organizasyon değil"

Aynı gün peş peşe yüzme, bisiklet ve kayak üçlü yarışın yapılacağı organizasyonun, Konyaaltı’nda yüzme ile başlayıp, bisiklet ile devam edeceğini ve Saklıkent’te kayak yarışıyla tamamlanacağını belirten Davut Çetin, “Her bir spor kategorisinde 30 kişi yarışacak. Yüzülecek mesafe 750 metre, sürülecek mesafe 50 kilometre, kayılacak mesafe ise 2,5 kilometre. olacak. Sporcular bir kaç saat içinde hem yüzüp, hem de kayak yaparken, Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıtacaklar. Bu etkinliği Antalya'nın tanıtımı ve spor turizmi açısından çok önemsiyoruz. Kolay bir organizasyon değil. Üç spor dalında federasyonlarımız ve çok sayıda hakem destek veriyor. Tüm halkımızı 8 Şubat Cumartesi günü yarışları izlemeye davet ediyorum” dedi.



Aynı gün içerisinde denize girilip kayak yapılabilen şehir: Antalya

Aynı gün içerisinde hem denizde, hem karada, hem de doğal kayak pistinde mücadelenin sergileneceği organizasyonun, konsept olarak Türkiye’de bir benzerinin olmadığını vurgulayan Davut Çetin şöyle konuştu:

“Bu organizasyon ile Antalya’nın tanıtamadığımız bir özelliğine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Antalya’da belli dönemlerde, aynı gün içerisinde Toroslar’da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu, Antalya'yı dünyadaki bir çok turizm destinasyonundan farklı kılan bir özellik. YüzSürKay yarışları kentimizin bu özelliğini ön plana çıkaran bir organizasyon. Konyaaltı Sahili’nde yüzme ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak bir spor etkinliği. Geçtiğimiz yıl ilkini Saklıkent’te kayak ile başlatıp Konyaaltı’nda yüzme yarışları ile bitirmiştik ve büyük ilgi görmüştü. Bu yıl Konyaaltı’nda yüzme yarışı ile başlatıp Saklıkent’te kayak yarışı ile bitireceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi’nin organizasyona destek verdiğini belirten Başkan Davut Çetin, “Tüm Antalyalıları ve kentteki tatilcileri yarışları izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.



Ödüller Saklıkent’te verilecek

Davut Çetin yarış akışına ilişkin şu bilgileri verdi;

“Yüzme yarışlarının startı, saat 09.00’da, Konyaaltı Sealife Plaj alanı, bisiklet startı saat 09.30’da Konyaaltı Alaçatı Muhallebicisi önünden, kayak startı ise saat 13.00’de Saklıkent Kayak pistinden verilecek. Tüm etaplarda dereceye girenlere de ödülleri saat 15.00’de, Saklıkent kayak alanında verilecek. Yarış Güzergahı; Konyaaltı Sealife Plaj alanı, Akdeniz Bulvarı, eski 24 nolu plaj, Çakırlar, Boğaçayı Caddesi, 3300 sokak Gökçam Mahallesi, Doyran Saklı Kent Caddesi, Portakal Durağı Mevkii, Çınar Pınarı Mevkii, Boyalı Mevkii, Üşümüş Mevkii, Saklıkent Kayak Merkezi olacak. 8 Şubat Cumartesi günü, Çakırlar YoluSaklıkent’e çıkış 10.0012.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak”



ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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