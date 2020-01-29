Kayıp Polonyalı kadın turist her yerde aranıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Polonyalı turist için jandarma harekete geçti.

Olay, Manavgat ilçesinin Sorgun Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonyalı Magdalena Zak (52) isimli kadın, konakladığı otelden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Cep telefonu kullanmayan kadın için, jandarmaya kayıp müracaatında bulunuldu. Kaybolan kadının psikolojik sorunları olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde kadının bir otomobile otostop çekerek bindiğini ve Manavgat merkezde indiğini belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi’nin de (JASAT) dahil olduğu araştırma çalışmaları, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğinde devam ediyor.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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