Kayıp genç cezaevinde çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür aranan gencin ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Alanya'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabah saatlerinde evden çıkan M.K. (23) bir daha geri dönmedi. Ailesi gidebileceği her yeri araştırdı ancak bir sonuç elde edemeyince M.K. için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrası M.K.’nin ‘mala zarar verme’ suçundan gözaltına alındıktan tutuklanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

Öte yandan yetkililer 18 yaşından büyük bir kişinin cezaevine girdiğinde, şahsın istememesi durumunda ailesine haber verilmediğini ifade etti.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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