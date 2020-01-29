Erol Bulut: "İkinci yarıya galibiyetle başladık böyle devam ettirmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Aytemiz, takımın ikinci yarıya iyi başladığını belirterek, "Yolumuza ilk yarıda başladığımız gibi, bitirdiğimiz gibi yine galibiyetle başladık devam ediyoruz. İnşallah bunu böyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncuyeşilli ekip, daha sonra dar alanda çift kale maç ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular taktik çalışmaları yaparak tamamladı. İdmana sakatlığı bulanan Baiano katılmadı. Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.



"Yolumuza ilk yarıda başladığımız gibi devam ediyoruz"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın ikinci yarıda yoğun bir maç temposu olduğunu aktardı. İlk yarı bittikten sonra 56 günlük bir izin yaptıklarını hatırlatan Bulut, "Ondan sonra ikinci yarı için Antalya’da kamp dönemine başladık. Orada futbolcularım sağ olsun iyi şekilde geri geldiler, kilo almadan, yağ oranları istediğimiz düzeyde geri geldiler. İlk yarıyı galibiyetle kapatmıştık yine ikinci yarıya galibiyetle devam etmek istiyorduk. Nitekim o şekilde oldu iyi başladık. Kayseri galibiyeti ondan sonra kupada devam ettik. Kupada da aldığımız galibiyet ve atladığımız tur bize iyi moral verdi. Ligde Kasımpaşa'yı zor olsa da iyi bir oyunla kalemizde fazla pozisyon görmeden maçı 21 kazandık. Yolumuza ilk yarıda başladığımız gibi, bitirdiğimiz gibi yine galibiyetle başladık devam ediyoruz. İnşallah bunu böyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.



"Transferi kapatmış olduk"

Ara transfer dönemini hakkında da konuşan Bulut, "Transferde zaten çok bir şey yapmadık. Üç arkadaşımızı aramıza kattık. Emircan, Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk aramıza katıldı. Ayrılanlar da oldu. O yüzden eksik olduğumuz yerlere transfer yapmaya çalıştık, bunu da yerlilerle yaptık. Transferi bu şekilde kapatmış olduk" diye konuştu.



"Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Alanyaspor’un ikinci yarıdaki hedeflerini açıklayan Erol Bulut, "Futbolda hiç belli olmuyor. Biz inşallah geriye kalan maçları da kazanıp sezon sonuna kadar galip gelmek isteriz. Futbolda isteyeceksiniz, çalışacaksınız ondan sonra hafta sonu geldiğinde bunu uygulamaya dökeceksiniz. Biz şu an ikinci yarıda iki galibiyet aldık. Kayseri ve Kasımpaşa, inşallah Yeni Malatyaspor’u da burada en iyi şekilde ağırlayıp, galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Stadın tamamının dolmasını istiyoruz"

Yeni Malatyaspor maçının tüm gelirlerinin Elazığ’daki depremzedelere bağışlanacağının sorulması üzerine cevap Bulut, şunları söyledi:

"Taraftarımız buradaki her maça geliyor, 56 bin taraftarımız oluyor. İnşallah bu maçta stadın tamamı dolar. İyi bir iş için toplanacak para. Sonuçta kardeşlerimiz orada vefat etti. Allah’tan onlara rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onun için toplanacak bir para. O yüzden stadın tamamının dolması isteğimiz. Biz de ekip olarak, futbolcular olarak bir şeyler toparlayıp yardımcı olmaya çalışacağız."

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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