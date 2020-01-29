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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sürecindeki öğrencilerin, misafir geldiğinde çıkmayan, düğün ve cenazeye gitmeyen, bayrama katılmayan, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sürecindeki öğrencilerin, misafir geldiğinde çıkmayan, düğün ve cenazeye gitmeyen, bayrama katılmayan, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak" dedi.
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Kaya Palazzo Hotel'de başladı. Yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim ve finansal sürdürülebilirlik konularının ele alındığı sempozyumun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ve Türkiye genelinden özel okul temsilcileri ile öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı.
Özel okulların 12 bini aşan okul, 1 milyon 392 bin öğrenci, 211 bin personeli bulunan koskoca bir camia olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu platformda geleneğin ve yeniliğin birarada olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Çünkü gelenek aslında yeniliğin çekirdeğidir. Dolayısıyla gelenek ve yenilik birbiriyle tezat değil, birbirini besleyen kavramlardır. Bizim 18 milyon öğrencimiz var diye konuşuyoruz ama 18 milyon ayrı vizyonumuz var" dedi.
ÇOCUKLARI 2040'A HAZIRLIYORUZ
Çocuklar arasındaki farklılıkları standardize etmeye çalışmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Çok daha az ders saatiyle, daha fazla derinleşebilen çocuklarla, kendi becerileri doğrultusunda imkan bulabilen öğrenciler elbette 2040'a doğru çok daha sağlıklı bir dünyayla karşı karşıya gelebilecekler. Çocuklarımız 2040 yılında iş hayatına atılacaklar, bu sıra okul öncesi ve ilkokuldalar. O gün geldiğinde bize bir soru yöneltecekler ve 'siz bizi neye hazırladınız' diyecekler. Verebilecek yanıtlarımızın iyi olmasında fayda var" diye konuştu.
MESLEK OKULLARINDA DURUM
Yapay zekanın 2020'de üzerinde durdukları konuların başında olduğunu belirten Bakan Selçuk, meslek okullarıyla ilgili çalışmaların yoğun olduğunu söyledi. Meclisin bir çok kanuni düzenlemeye imza attığını kaydeden Selçuk, "Bu gelişme kapsamında bazı aksaklıkları giderme imkanımız oldu. Burada da paradigmal bir dönüşümden bahsediyoruz. Almanya'da meslek okullarının yüzde 80'den fazlası özel sektörün kurduğu okullardır, bizde ise yüzde 5'in altında. Bu açıdan meslek merkezlerinin özel sektör tarafından da kurulabilmesiyle ilgili olarak meclisimiz bir yasa çıkardı. Ve bunun ötesinde bazı yönetmelik değişiklikleri, örneğin döner sermayeden kesintinin yüzde 15'lerden yüzde 1'e indirilmesi gibi. Türkiye'nin çok ileri olduğu savunma sanayi teknolojilerinde savunma teknisyeni yetiştirmek için Aselsan'ın içine okul açmak gibi, İTÜ'nün, birçok otelin, fabrikaların içine okul açmak gibi birçok faaliyeti tümüyle başlatmış bulunuyoruz. Bunların sayısını artırma ihtiyacımız var. Bunların hepsi iş garantili ve satış garantili okular" diye konuştu.
SINAV BASKISI AZALTILACAK
Eğitimi bütünsel olarak ele almaya çalışırken çocukların kendi değerlerine sahip çıkarak yol almasını istedikleri kaydeden Bakan Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"Sınava hazırlayan sistem insan yetiştiren bir sistemden elbette ki farklılık taşıyor. Sınava yetiştirme çerçevesinde yaşanılan süreçlerin ve yaşantıların çocuklarımızın bir şekilde misafir geldiğinde çıkmayan, düğün olduğunda gitmeyen, bayrama katılmayan, cenaze törenlerine gitmeyen, kendi değer sistemini yaşamı içerisinde bulamayan çocuklar olarak yetiştiğinin farkındayız. Bunun önüne geçmek içinde Türkiye'nin eğitim sistemini insan yetiştirme odaklı ele alınması zaruriyeti var. Bu bizim çocuklarımızın değer sistemini de öldürüyor. Sınavla ilgili çalışmalar ne kadar tek odaklı hale dönerse aslında çocukların değer sistemi de o kadar zarar görmüş hale geliyor. Sonra da müfredat oluşturuyoruz çocuklara değer eğitimi vermek için. Hayatın içinde vermek, hal üzerinden değil yaşamın kendi doğrultunda eğitim verme ihtiyacımız var. Bunun içinde sınavın baskısını azaltacak bir takım çözüm önerilerine ihtiyaç var. Aslında neler olduğu belli sadece zaman ihtiyaç var. Bu zamanı kendimize tanıdığımızda göreceksiniz, kısa sürede önemli mesafeler alınacak. Bilinçli bir şekilde kalite yönelimli olarak bir altyapı çalışmasını sürdürüyoruz."
DEPREM ÇOCUKLARINA DESTEK
Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan çocuklarla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, bu konuda şunları söyledi:
"O ortamdaki çocuklar, yetişkinler neler yaşadılar, hangi korkudalar, nelere ihtiyaçları var. Birebir o çocuklarla vakit geçirip oyun oynadım. O oyunu oynarken onları rehabilite etmeye çalışırken, onlar mı rehabilite oluyor, ben mi oluyorum hissiyatının içinde, çok büyük desteklere ihtiyaçları var. Bu destekler finansal ya da fiziksel olmaktan ziyade psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü ekibi kurduk. Orada sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki incelemelerimiz tek tek okul okul, sınıf sınıf devam ediyor. Her okula özel rapor çıkıyor, nerede ne yapacağımız konusunda kanıta dayalı çalışıyoruz. Bir program hazırladık. Bu çalışmalarımız sadece Elazığ'da deprem oldu diye değil. Bir yıldır depreme hazırlık konusunda 100 binlerce öğretmen, milyonlarca öğrenci ve Japon uzmanların çalışmalarıyla hazırlığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Haftalardır yoğunlaşan çalışmalar deprem nedeniyle tekrar daha büyük tırmanışa geçti. Bu konuların tamamı çocuklarımız daha iyi olsun, Türkiye daha iyi olsun diyedir."
'ÖZEL OKULCULUĞA STANDART ŞART'
Geleneksel sempozyumda bu yıl 1400 katılımcı olduğunu belirten Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, 24'ü Türkiye'den, 4'ü yabancı toplam 29 akademisyenin 'Eğitimde Yeni Akımlar' temasına ilişkin görüşlerini paylaştığı 10 konferans, bir panel ve 14 çalıştay yapılacağını kaydetti. Dünyanın hızla ilerlediğini söyleyen Dal, "Bu yılki sempozyumda yapay zeka konusunu özellikle gündeme taşımak istedik. Çünkü başımızı nereye çevirsek, hangi sosyal medya paylaşımını görsek yapay zeka hepsinde var" dedi.
Son birkaç ayın özel okulların finansal yönetimlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda da hızlı geçtiğini söyleyen Dal, "Şükürler olsun güzel sonuçlanan bir süreç yaşadık. Burada sayın bakanımızın konuyu ve öğretmenlerimizi önceleyen tutumu takdire ve tebrike şayandır. Özel okulların sürdürülebilir finansı adına çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Bizim duruşumuz açık ve nettir. Özel okulculuğa olan güvenin sarsılmaması için önlemlerin alınması ve bir takım standartların getirilmesi şarttır. Sürdürülebilir finans konusunun da ele alınacak olması son derece zamanlı ve isabetlidir" diye konuştu.
Açılış töreninde Bakan Ziya Selçuk ve Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal tarafından, eğitim camiasında 50'inci yılını dolduran Rüstem Eyüpoğlu'na seramik vazo hediye edildi.

ANTALYA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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