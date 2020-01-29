Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı"

Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un istediği iddiası Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün tarafından yalanlandı. Süğlün, “Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Teknik Direktör Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan iddiası ortaya atıldı. Arda Turan’a Antalyaspor’un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, orta saha transferi için çalışma içerisinde olduklarını ancak Arda Turan ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Süğlün, “Şu anda orta sahaya transfer için bakıyoruz ama Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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