BBOM üyeleri girişimlerini Döşemealtına taşımayı hedefliyor

‘Başka Bir Okul Mümkün’ diyerek BBOM’u kuran anne babalar, girişimlerini şimdi de Döşemealtı'na taşımayı hedefliyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret eden Başka Bir Okul Mümkün Antalya Kooperatifi üyesi aileler, Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşi'nin Döşemealtı'nda okul kurma çalışmalarında kendilerine ışık olduğunu söyledi.

Başka Bir Okul Mümkün Antalya Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özel Erkan, BBOM eğitim modelinin, alternatif eğitim demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman olmak üzere dört eksen üzerine kurulduğunu söyledi. Erkan, "Üyelerimiz, çocuklarının eğitimiyle ilgili gördükleri sorunların çözülmesini beklemek yerine harekete geçen ailelerden oluşuyor. Bu modelle açılan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 4 okul bulunuyor. Bu model kapsamında Antalya Döşemealtı'nda da bir okul açmayı planlıyoruz" dedi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ekolojik Kreşi'in örnek bir proje olduğunun altını çizen Erkan, okullaşma çalışmalarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin adeta eğitim kampusu haline dönüştüğünü söyledi. Belediye imkanlarıyla hayata geçirilen Ekolojik Kreşi'in eğitim kalitesiyle benzer kurumlardan ayrıldığını söyledi. Başkan Genç, Ekolojik Kreşin 7 ülkeyle birlikte yürüttüğü AB projesiyle de ülkemizi yurtdışında temsil ettiğini kaydetti. Genç, öğrenci velilerinden oluşan kooperatif üyelerine her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.