CHP Antalya’dan Elazığ’a yardım

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.

Depremin ertesi günü il başkanlığı, başta ilçe örgütleri olmak üzere tüm Antalya'ya çağrı yapmış ve yardım kampanyası başlatmıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan materyaller bugün Elazığ'a gönderildi.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

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