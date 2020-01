Muratpaşa Cami müştemilatının temeli atıldı

Muratpaşa Camii’nin abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan müştemilatın temel atma töreni düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya İl Müftülüğü’yle imzaladığı protokol çerçevesinde kentin merkez camisi Muratpaşa Camii’nin abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletleri ve imam odasını kapsayan müştemilatın temeli düzenlenen törene atıldı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Muratpaşa Cami imamı İrfan Keskin’in Kuranı Kerim tilavetiyle devam etti.

İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal, törende, mabet ve camilere hizmetin her türlü tebrikin ve takdirin üzeninde olduğunu belirterek, “Muratpaşa Camii’nde abdest alma yerlerine ilişkin sorunu değerli Başkanımıza arz ettiğimiz zaman hakikaten hüsnü kabul gördük. Sağ olsunlar. Muratpaşa Belediyemizin, Muratpaşa Cami’mize yaptığı katkı burada ibadet eden insanımıza en anlamlı, ebediyete uzanan en anlamlı katkıdır” diye konuştu.

Uysal, Türkiye içinde de Muratpaşa’nın farklı yeri olduğunu söyledi. Uysal, şöyle konuştu:“Muratpaşa’mız komşusu açken tok yatmayanların, yaratılanı yaratandan ötürü sevenlerin kenti. İşte bunu Elazığ’a yardım gönderirken görüyoruz. Bir günde bütün vatandaşlarımızı bütün olanaklarını seferber ediyorlar. Muratpaşa Belediyesi olarak bütün okullarımıza, bütün ibadethanelerimize destek oluyoruz. Komşularımızın her derdiyle sonuna kadar dertleniyoruz. Her dertleri paylaşıyoruz. Bütün kamu kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını, dertleri çözmek, şehrimizi ve toplumumuzu yükseltmek için bir paydaş, orta can yoldaşı olarak görüyoruz”

Konuşmaların ardından tören, katılımcıların hep birlikte Muratpaşa Cami’nin mimarisiyle uyumlu bir şekilde inşa edilecek müştemilatların ilk harcını dökecek düğmeye basılmasıyla sona erdi.



