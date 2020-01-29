Quick Sigorta’ya eğitime verdiği destek dolayısıyla plaket verildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya’da okul yaptırıp, okul yapımı için arsa bağışında buluşan hayırseverlerle bir araya geldi Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da toplantıda hazır bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya’da okul yaptırıp, okul yapımı için arsa bağışında buluşan hayırseverlerle bir araya geldi. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da toplantıda hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kent merkezindeki bir otelde Antalya Valiliği tarafından düzenlenen “Antalya Hayırseverler Buluşmasına” katıldı. Quick Sigorta eğitime verdiği önemi güçlü bir katılımla gösterdi. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da toplantıda hazır bulundu. Quick Sigorta’nın Alanya Mahmutlar'da yaptırdığı 32 derslikli okulun inşaat ilerleyişi hakkında Bakan Selçuk’a bilgi veren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’na eğitime katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Programda 78 hayırsevere plaket verilirken, Bakan Selçuk, tüm katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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