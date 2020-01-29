Topaloğlu: “Bundan sonra da ihalelerimiz şeffaf olacak” Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: " Şubat ayından itibaren de tüm gelir ve giderler belediye internet sitesinde görebilecek "

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şeffaf olarak yapılan ve canlı yayınlanan Asdem Park otel ihalesi sonrası açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, “Bundan sonra da ihalelerimiz şeffaf olacak ve Kemer halkı Şubat ayından itibaren de tüm gelir ve giderlerimizi belediyemizin internet sitesinde görebilecek” dedi.

Seçim zamanında şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Topaloğlu, Kemer halkına hizmet yapmaya geldiklerini ve halka vefa borçlarının olduğunu söyledi.

Topaloğlu, yapılan ihalelerin her zaman şeffaf olduğunu ve canlı yayınlandığına dikkat çekerek, “Daha önce Kemer Belediyesi’ne ait bir otel ve 12 dükkanın ihalesi yapılmış. Bu daha önce iki blok olarak yapılmış. Birisinin ihalesi 2012 yılında bitmiş ama önceki dönem belediye Başkanı Mustafa Gül birer yıl olmak üzere 2019’a kadar uzatmış. 2886 devlet ihale yasasına göre bir ihalenin süresi bittiğinde tekrar ihaleye çıkmak zorundasın. Birisinde de 3 yıl uzatmış” dedi.



Kemer Belediyesi’nin 5 milyon 400 bin lira karı var

Kemer halkının parasını çarçur etmeyeceklerinin sözünü veren Topaloğlu, şöyle konuştu: “Kemer halkı bunu iyi dinlesin. Önceki dönemde bir otel ve 12 dükkan 1 milyon 505 bin liraya verilmiş. Bugün yapılan ihalede ise bir otel ve 5 dükkan KDV dahil 6 milyon 925 bin liraya verildi. Bunun yanında 7 dükkan ise daha sonra ihaleye çıkacak. Belediyemizin buradan 5 milyon 400 bin lira karı var. Bu Kemer halkının parasıdır. Kemer halkı rahat olsun. Bunlar bu şekilde devam edecektir. Kemer halkının parasını kimseye yedirmem, kendim de yemem. 7 dükkan ihaleye çıktıktan sonra belediyemizin elde ettiği karı Kemer halkına tekrar hatırlatacağım”

Necati Topaloğlu, Kemer’in daha önce dedikodu siyasetiyle yönetildiğine vurgu yaparak, “Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bundan sonra da ihalelerimiz şeffaf olacak ve Kemer halkı Şubat ayından itibaren de tüm gelir ve giderlerimizi belediyemizin internet sitesinde görebilecek. Kemer halkına bize verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Topaloğlu, toplam 4 firmanın katıldığı ihalede, 6 milyon 925 bin lira teklif vererek kazanan Asdem İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş temsilcisi Metin Demirsu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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