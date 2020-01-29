Yardım gönüllüsü depremzedelere 2 minibüs eşya gönderdi

Kumluca’da yaşayan Sosyal Yardımlaşma Gönüllüsü Sebile Şavkar, Elazığ’da yaşanan 6.8'lik depremin ardından depremzedelere 2 minibüs acil gıda ve kullanım eşya,sı gönderdi. Saykar, "Yardım malzemelerini bizzat kendim deprem bölgesine giderek dağıtacağım" dedi.

Sosyal Yardımlaşma Gönüllüsü Sebile Şavkar, hayırsever vatandaşlardan temin ettiği ayakkabı, elbise, su, battaniye ve oyuncak, gıda ve günlük kullanım eşyalarından oluşan malzemeleri 2 minibüs halinde Elazığ'a gönderdi.

Yardım araçlarında ayakkabı, elbise, su, battaniye, oyuncak, gıda ve günlük kullanım eşyalarından oluşan malzemelerin bulunduğunu söyleyen Şavkar, “Yardım göndermeyi düşündüğümüzde aracımızı doldurabilir miyim demiştim. Şimdi gördüm ki ikinci aracı bile doldurduk . Beni en çok duygulandıran 2 küçük çocuğumuzun gece yarısı kendi oyuncaklarını getirip, "kardeşlerimiz orada oynasınlar biz büyüdük artık" demeleri oldu. Bu davranıştan sonra, "daha kendisi küçük fikirleri çocuklarımız dünyayı yönetmeliler" dedim. Bizlere yardım malzemelerini gönderen teslim eden hayırsever halkımızdan Allah razı Olsun. Yardım malzemelerini bizzat kendim deprem bölgesine giderek dağıtacağım" dedi.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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