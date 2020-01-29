Bakan Selçuk, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği ve AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak için Antalya’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliğini ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Bakan Selçuk, valilik özel defterini imzaladı.

Bakan Selçuk daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ziyaretin anısına Bakan Selçuk’a el dokuması kilim hediye etti. Bakan Selçuk, ayrıca geçirdiği trafik kazası sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerine devam edilen AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Eşi Emine Aydın'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’na katıldı. Bakan Selçuk'a programda fidan sertifikası verildi. Basına kapalı devam eden programda Bakan Selçuk’a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da eşlik etti.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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