Antalya'da jandarmadan kaçak sigara denetimi

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Antalya’da, Türkiye Duman Uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetlenen 256 işletmeye 26 bin 908 lira cezai işlem uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Dukan Uygulaması kapsamında kaçak sigara satışına yönelik 320 kişilik ekiple tüm ilçeleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirdi. 6 saat süren şok denetimde 256 büfe, market, bakkal, içkili yer ve tütün satılan iş yeri kontrol edildi. Uygulama sonucunda aranan 23 kişi yakalanırken, 80 kilo bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 654 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Uygulama sonucunda toplam 26 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

ANTALYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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