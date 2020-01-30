Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Yayla Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hüseyin Belen’in kullandığı 07 LR 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerleri aşıp sulama kanalına uçtu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Hüseyin Belen kazayı yara almadan atlatırken, olay yerindeki vatandaşlar, dikkatsiz sürücüler yüzünden kanala her gün araç uçtuğunu belirterek, yetkililerden en azından yolda bazı yerlere set koymak suretiyle araçların hızlı gitmelerinin önüne geçilmesini istedi.



ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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