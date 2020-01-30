Anne adaylarına doğuma hazırlık kursu

Gebeliği, sağlıklı bir bebek dünyaya getirerek mutlulukla sonlandırmak isteyen anne adayları için Medstar Antalya Hastanesi Doğuma Hazırlık Kursu düzenliyor.

Kurslar sağlıklı, rahat ve konforlu bir gebelik için anne adaylarını yönlendiriyor, gebelikte beslenme ve doğumda ağrı gibi pek çok önemli noktada bilinçlenmeye yardımcı oluyor. 115 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Doğuma Hazırlık Kursu, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Gebelik sürecinde yapılması gerekenler bu kursta

Kursta bebeğin anne karnındaki gelişimi, gebelik takibi ve bu süreçte yapılması gereken testler, anne adayı için uygun ve sağlıklı olan doğumun gerçekleştirilebilmesi için bilgiler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından katılımcılara aktarılıyor. Gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen fizyolojik değişiklikler, gebelikte risk oluşturabilecek durumların de ele alındığı kursta, anne adayının bu süreçteki dengeli ve yeterli beslenme programı da beslenme ve diyet uzmanları tarafından ayrıntılı olarak anlatılıyor.



Bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilgili bilgiler de aktarılıyor

Anne adaylarının erken doğum riskine karşı da bilgilendirildiği kursta erken doğum sonrası alınabilecek önlemler, bebeğin dünyaya geldikten sonraki süreçte yeterli beslenmesi, anne sütü ve emzirmenin önemi ile bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları hakkında bilgi paylaşımında bulunuluyor. Kursta, bebek bakımı da ayrıntılı olarak ele alınıyor. Bebeğin banyosu, göbek bakımı ve masaj hakkında uygulamalı bilgiler veriliyor. Bebeğin bedensel sağlığı ve gelişiminin yanında, ailenin yeni üyesi olan bu bireyin, ebeveyn ile arasında doğru iletişim kurma yöntemlerine de dikkat çekiliyor.

Doğuma Hazırlık Kursu Medstar Antalya Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenecek.



ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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