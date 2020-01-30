Türkan Şoray’da sanat atölyeleri başlıyor

Henüz birinci yılında sergileri, tiyatro oyunları ve konserleriyle Antalya’nın kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanat atölyeleri açılıyor. Şubat’ta tangodan desen çalışmasına 5 atölye gerçekleştirilecek.

Antalya’nın en yeni kültür merkezi Türkan Şoray’da, şubat ayıyla birlikte başlayacak atölye çalışmalarıyla sanatseverler artık izleyici olmaktan çıkıp sanatsal üretim süreçlerine dahil olacak. 1 Şubat Cumartesi başlayacak ilk atölye çalışması, Arjantin’in, Uruguay’ın yoksul mahallerinden çıkarak en lüks balo salonlarına giren, kişilerin birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurmasının sanatsal bir yolu olarak anlamlandırılan tango için gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz ancak kontenjanlı sınırlı olduğu atölye, Shiva Dans Akademisi katkılarıyla düzenlenecek. Toplam 5 dersten oluşan atölye çalışması 1 Şubat Cumartesi başlayacak ve 1 Mart Pazar son çalışmayla tamamlanacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bir başka atölye çalışması ise ne kasetlerin, ne mp3’ün ne de son dönemde hızla yükselen dijital platformların tahtından indiremediği plaklar üzerine yapılacak. Hala ses açısından gerçeğe en yakın seçenek olan plaklar için yapılacak atölye; plak sözlüğü, plak ve pikap tutkusu, plak koleksiyonerliği, plak bakımı gibi kavramlar üzerinden ilerleyecek. Plak atölyesi, 14 Şubat ve 29 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Şubat’ta 3 gün boyunca performans sanatçısı, kareograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Nasıl bir şey bu performans sanatı” başlıklı atölye gerçekleştirecek. 1517 Şubat tarihleri arasındaki atölyede performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler, disiplinler arası ilişki, performans sanatı ve sahne sanatları arasındaki ayrım, bir performans nasıl inşa edilir üzerine tartışmalar yürütülecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin KöprüSanat öğrenme programı kapsamında porselen ve tekstil üzerine desen çalışmalarını gerçekleştirileceği 2 ayrı atölye de yapılacak. Her yaş grubunun katılımına açık olan atölyelerden porselen üzerine desen çalışması 21 Şubat’ta tekstil üzerine çalışma ise 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği sanat atölyelerine katılım ücretsiz ancak kontenjanlı sınırlı olacak. Atölyelere kayıt, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin 0242 350 07 48 numaralı telefonu üzerinden yapılabiliyor.

ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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