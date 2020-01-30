Alanya'da 18 yaşındaki Merve 2 gündür kayıp

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız (18), bir daha geri dönmedi. Ailesi, Merve Yıldız’ın gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak yetkilerden yardım istedi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp Yıldız’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.

ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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