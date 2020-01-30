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Alanya'da 18 yaşındaki Merve 2 gündür kayıp

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Alanya'da 18 yaşındaki Merve 2 gündür kayıp

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor.
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız (18), bir daha geri dönmedi. Ailesi, Merve Yıldız’ın gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak yetkilerden yardım istedi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp Yıldız’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.

ANTALYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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