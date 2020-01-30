Merve'den 6 gündür haber yok

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan Merve Yıldız'dan (18) bir daha haber alınamadı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız, gün boyunca dönmedi. Merve Yıldız'ın gidebileceği yerleri araştıran ailesi, herhangi bir ize ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, Merve Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı.

6 gündür yapılan çalışmalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.



ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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