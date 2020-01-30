Kemer EMİTT’te tanıtılıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) açılışına katıldı. Dünyanın en büyük 4 fuarı arasında yer alan EMİTT, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in katılımıyla açıldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarda, Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu da turizm destinasyonlarının başında yer alan Kemer’in tanıtımını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğinde, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı'nda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışacak.



"Kemer en önemli turizm destinasyonu"

Fuarda kurulan Kemer standında Kemer bölgesinin alternatif zenginliklerine dikkat çeken etkinlikler de fuar katılımcıları ile buluşacak. Fuarda, Kemer’in alternatif zenginliğe vurgu yapılarak spor destinasyonu olma kimliğinin de ön plana çıkarılması hedefleniyor. Fuarda, turizmin duayenleri ve sektörün temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Fuarda, Kemerimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer, bu yıl daha da ön planda olacak. Sektörün duayenleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Kemer bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa sporları, dalış, yürüyüş, dağ koşusu, bisiklet, enduro, yamaç paraşütü, kaya ve dağ tırmanışı, ofroad turları, kano ve su sporlarına farklı ve çekici bir doğada birçok alternatif sunması Kemer’in bir spor destinasyonu olduğunu gösteriyor. Spor, turizmin geleceğidir ve gelecek Kemer’dedir” diye konuştu.

Fuar süresinde Kemer standında gün içerisinde başlayan ve öğleden sonra çekilişi yapılacak Kemer’de hafta sonu tatili hediyesi verilecek.

Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar, 2 Şubat’ta sona erecek.

ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:26

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.