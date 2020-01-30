TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT fuarında Başkan Perçin: "Turizm geleceğimizdir"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT turizm fuarında yerini aldı. TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, "Turizm geleceğimiz. Bu iyi geçeceğini umduğumuz sezonda bölgemize ciddi sayıda bir misafir gelecek. Bizim burada yapmamız gereken, gelecek misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmemiz olacak" dedi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan ve bu yıl 24. kez kapılarını açan EMITTDoğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Yoğun bir ilgi ile başlayan fuarda, özel bir konsept ile tüm Antalya’nın ilçelerinin bir çatı altında toplandığı Antalya standı büyük ilgi çekerken, TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı da EMİTT turizm fuarında yerini aldı. TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, Antalya standında bölgesinin tanıtım çalışmalarına katkı koyarken, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm BTK Başkanları ile birlikte fuara gelen ziyaretçilere tanıtım yaptı. Antalya standı içinde yer alan başta Kaş ve Kemer Standları olmak üzere tüm Antalya standında gelen konukları karşılayan ve bölge hakkında bilgiler veren Başkan Rıza Perçin, Antalya’ya olan ilginin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Başkan Perçin, bu yıl EMİTT fuarını 60 bin ziyaretçinin gezmesinin beklendiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da EMİTT Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Edindiğimiz bilgilere göre bu yıl 60 binin üzerinde katılımcı bu fuarı gezecek. TÜRSAB olarak bu fuarda yerimizi aldık. Kemer’den Kaş’a uzanan bölgede yer alan ilçelerimiz burada stantlarını açtılar. Belediye Başkanlarımız buradalar. Tanıtım amacıyla ciddi bir mesai harcıyorlar. Bu ve bundan önce katıldığımız fuarlarda gördük ki, 2020 yılının iyi bir sezon olacağı yönünde. Turizm geleceğimiz. Bu iyi geleceğini umduğumuz sezonda bölgemize ciddi sayıda bir misafir gelecek. Bizim burada yapmamız gereken, gelecek misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmemiz olacak. Gelen misafirlerimiz kesinlikle olumsuz bir şekilde dönmemeleri gerekiyor. Bu arada yeni sezonda olmamasını dilediğimiz en büyük dileğimiz bu yaşanabilecek olumsuzlukların olmaması. Bu olumsuzlular olmaz ise her şey çok güzel olacak inşallah” dedi.

ANTALYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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