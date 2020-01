Uluslararası tanıtım atağı başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılışında, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali öncesi Antalya ve tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne ilişkin en geniş kapsamlı uluslararası tanıtım kampanyasına başlayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, “Amacımız büyük bir kent tanıtımı dalgasını dünyaya yaymak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24’üncü kez kapılarını açan dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMİTT2020’de Kaleiçi ‘Antalya Güneşi’nin parçası oldu. Pamfillya’nın en güzel kapısı, Üç Kapılar ya da tarihi adıyla Hadrinus Kapısı’nı İstanbul’a taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin 80 metrekarelik standı fuarın en dikkat çeken çalışması oldu. Antalya Valisi Münir Karaoğlu başta olmak üzere belediye başkanları, sektör profesyonelleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Muratpaşa standını ziyaret etti. Pop müziğin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe de Muratpaşa Belediyesi’nin standını ziyaret edenler arasında yer aldı.



"Potansiyeli açığa çıkarmak"

EMITT2020’nin açılışında yer alan Başkan Uysal, yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin resort turizmde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında geldiğini söyledi. “Bu başarıya yakın bir başarı yakaladığımız başka bir sektör de yok zaten” diyen Başkan Uysal, ancak denizkum ve güneş üçlüsüne dayalı dinlenme amaçlı turizmin Türkiye’nin potansiyelinin üçte birini oluşturduğunun altını çizdi. Dünyanın çok farklı ülkelerinden 16 milyon turisti ağırlayan Antalya’da şehir içinde çok sınırlı sayıda turist görülebildiğini belirten Başkan Uysal, “Şelalelerimiz, dağlarımız, kanyonlarımız, vadilerimiz var. Her türlü doğal güzelliğe sahibiz. 400 antik kentimiz var ama ziyaretçi alamıyoruz. Merak eden, kültürel birikimi esas alan, daha fazla döviz bırakan, sosyal ilişki geliştiren turisti biz bir türlü ülkemize getiremiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin turizmde yaşadığı bu durumun ancak yerel yönetimlerin de sorumluluk alacağı çalışmalarla kırılabileceğini belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nin bu bağlamda önemine dikkat çekti. Festivalin geride bıraktığı 4 yılın sonunda en kuvvetli uluslararası şehir festivaline dönüştüğünü belirten Başkan Uysal, festivale geçen yıl Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlerin bulunduğu Kafkasya’dan Ortadoğu ve Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyadan 48 şehrin katıldığını söyledi.



"Mayıs'ta çalışmalar başlıyor"

Bu yıl için festival katılımını 40 şehirle sınırlandırmak istediklerini dile getiren Uysal, ayrıca bu yılki festival öncesi uluslararası bir tanıtım kampanyasına başlayacaklarını dile getirdi. Festivale katılacak şehirlerin yazılı, görsel ve internet medyası için Kaleiçi’ni merkez alan içerikler üreteceklerini aktaran Uysal, şunları söyledi:

“Kaleiçi Old Town Festivali’ni yaklaşık 500 600 bin civarında bir bütçeyle gerçekleştiriyoruz. Bu bütçeyle gerçekleştirdiğimiz festivalin Antalya’nın, Muratpaşa’nın ve Kaleiçi’nin tanıtımı anlamında 10 milyon liralık bir PR çalışması karşılığı var. Bu yıl bunu 3’e, 4’e katlamayı hedefliyoruz. Amacımız büyük bir kent tanıtımı dalgasını dünyaya yaymak. Mayısa kadar katılımcı şehirler belli olacak ve bu çalışmalara başlayacağız.”

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da Kaleiçi Old Town Festivali’ne katkıda bulunacağını belirterek değerlendirmesini sürdüren Uysal, ayrıca bir Kaleiçi etiğinin oluşması için yaptığı çağrının karşılık bulduğunu da sözlerine ekledi. Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’yle EMITT’de küçük bir zirve yaptıklarını belirten Başkan Uysal, bu ilkelerin belirlenmesi noktasında derneklerin çalıştığını söyledi. Başkan Uysal, çalışmalarda şu an için Kaleiçi için dezavantaj olarak değerlendirilen eğlence – konaklama gibi farklı kullanımların iç içe geçmiş olmasını avantaja çevirecek çözümlerin gündemde olduğunu belirterek, “Özel bir durum üretebilirsek Kaleiçi herkesin kazancı var” dedi.

