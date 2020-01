Can Yaman terhis oldu

Antalya’da valilik, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, AKTOB ve sektör paydaşları bütüncül bir tanıtımla EMITT fuarında Antalya şemsiyesi altında toplandı.

24’ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını açtı. 24. EMITT Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında, kapılarını açtı. Fuar açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm dünya ülkelerinin turizmdeki potansiyelin farkında olduğunu ve bu potansiyelden pay almak için mücadele ettiğini belirterek, "Biz de 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020’de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz" diye belirtti.



Antalya Valiliği: "Bütüncül Antalya tanıtımı"

Fuardaki devasa Antalya standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük fuarı olan EMİTT’in Türk turizmiyle orantılı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Karaloğlu “Bu seneye kadar fuarda hep parça parça var oluyorduk. Belediyelerimiz ayrı bir stant açıyordu. Biz Valilik ve BAKA olarak ayrı bir stant açıyorduk. Otellerimiz ayrı bir stant açıyordu. Bu sene bütün belediyelerimiz, valilik, sivil toplum, AKTOB, sektör hep beraber içinde bulunduğumuz alanda bir araya geldik. İlk defa bu sene bütüncül bir Antalya tanıtımıyla EMİTT fuarındayız çok mutluyuz. Kocaman bir Antalya şemsiyesi altındayız. Ocak ayı tamamlanmak üzere. Geçen seneye göre yüzde 30’luk bir büyüme var. Yüzde 30’luk büyümeyle Ocak’a başlamak büyük bir moraldir, motivasyondur. İnşallah 2020’de, 2019’da kırmış olduğumuz büyük rekorların üstüne yeni rekorlar ekleyerek, kendi rekorlarımızı kırarak Antalya turizmine Türkiye turizmine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı: "Ciddi sayıda bir misafir gelecek"

TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı da EMİTT’te yerini aldı. TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, bu yıl EMİTT fuarını 60 bin ziyaretçinin gezmesinin beklendiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da EMİTT Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Edindiğimiz bilgilere göre bu yıl 60 binin üzerinde katılımcı bu fuarı gezecek. TÜRSAB olarak bu fuarda yerimizi aldık. Kemer’den Kaş’a uzanan bölgede yer alan ilçelerimiz burada stantlarını açtılar. Belediye Başkanlarımız buradalar. Tanıtım amacıyla ciddi bir mesai harcıyorlar. Bu ve bundan önce katıldığımız fuarlarda gördük ki, 2020 yılının iyi bir sezon olacağı yönünde. Turizm geleceğimiz. Bu iyi geleceğini umduğumuz sezonda bölgemize ciddi sayıda bir misafir gelecek. Bizim burada yapmamız gereken, gelecek misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmemiz olacak. Gelen misafirlerimiz kesinlikle olumsuz bir şekilde dönmemeleri gerekiyor. Bu arada yeni sezonda olmamasını dilediğimiz en büyük dileğimiz bu yaşanabilecek olumsuzlukların olmaması. Bu olumsuzlular olmaz ise her şey çok güzel olacak inşallah” dedi.



Kemer EMİTT’te tanıtılıyor

Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu da turizm destinasyonlarının başında yer alan Kemer’in tanıtımını yapıyor. Fuarda kurulan Kemer standında Kemer bölgesinin alternatif zenginliklerine dikkat çeken etkinlikler de fuar katılımcıları ile buluşacak. Fuarda, Kemer’in alternatif zenginliğe vurgu yapılarak spor destinasyonu olma kimliğinin de ön plana çıkarılması hedefleniyor. Fuarda, turizmin duayenleri ve sektörün temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunan Topaloğlu, “Fuarda, Kemerimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer, bu yıl daha da ön planda olacak. Sektörün duayenleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Kemer bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa sporları, dalış, yürüyüş, dağ koşusu, bisiklet, enduro, yamaç paraşütü, kaya ve dağ tırmanışı, ofroad turları, kano ve su sporlarına farklı ve çekici bir doğada birçok alternatif sunması Kemer’in bir spor destinasyonu olduğunu gösteriyor. Spor, turizmin geleceğidir ve gelecek Kemer’dedir” ifadelerinde bulundu.

Fuar süresinde Kemer standında gün içerisinde başlayan ve öğleden sonra çekilişi yapılacak Kemer’de hafta sonu tatili hediyesi verilecek.



Muratpaşa EMIT’te geleceği planlıyor

EMİTT2020’de Kaleiçi ‘Antalya Güneşi’nin parçası oldu. Pamfillya’nın en güzel kapısı, Üç Kapılar ya da tarihi adıyla Hadrinus Kapısı’nı İstanbul’a taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin 80 metrekarelik standı fuarın en dikkat çeken çalışması oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin resort turizmde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında geldiğini söyledi. “Bu başarıya yakın bir başarı yakaladığımız başka bir sektör de yok zaten” diyen Başkan Uysal, ancak denizkum ve güneş üçlüsüne dayalı dinlenme amaçlı turizmin Türkiye’nin potansiyelinin üçte birini oluşturduğunun altını çizdi. Dünyanın çok farklı ülkelerinden 16 milyon turisti ağırlayan Antalya’da şehir içinde çok sınırlı sayıda turist görülebildiğini belirten Başkan Uysal, “Şelalelerimiz, dağlarımız, kanyonlarımız, vadilerimiz var. Her türlü doğal güzelliğe sahibiz. 400 antik kentimiz var ama ziyaretçi alamıyoruz. Merak eden, kültürel birikimi esas alan, daha fazla döviz bırakan, sosyal ilişki geliştiren turisti biz bir türlü ülkemize getiremiyoruz. Kaleiçi Old Town Festivali’ni yaklaşık 500 600 bin civarında bir bütçeyle gerçekleştiriyoruz. Bu bütçeyle gerçekleştirdiğimiz festivalin Antalya’nın, Muratpaşa’nın ve Kaleiçi’nin tanıtımı anlamında 10 milyon liralık bir PR çalışması karşılığı var. Bu yıl bunu 3’e, 4’e katlamayı hedefliyoruz. Amacımız büyük bir kent tanıtımı dalgasını dünyaya yaymak. Mayısa kadar katılımcı şehirler belli olacak ve bu çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.



Konyaaltı Belediyesine EMITT’te yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi, Saklıkent temalı tanıtımıyla yoğun ilgi gördü. EMITT’in yerel yönetimlerin kendi bölgelerini tanıtması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın tarihini, doğasını ve kültürel yapısını fuara gelen ziyaretçilere tanıtacaklarını dile getirdi. Fuara ilk kez Saklıkent temalı katıldıklarını belirten Esen, “Bu sene tekrar Emitt Fuarı’ndayız ve ilk kez Saklıkent temalı stand ile buradayız. Saklıkent sadece Konyaaltı’nın en güzel yeri olmakla beraber birçok güzelliğe ve özelliğe sahiptir. İnsanlarımız yazın aşağıda 45 derece sıcaklıkta denize girerken yukarıda kalan Saklıkent o dönemde harika bir yaylaya dönüşmektedir. Ayrıca Saklıkent’in bir başka özelliği daha var; dünyada ekvatora en yakın kayak merkezidir. Hem pistleri hem de kayak imkanlarıyla özlenen nitelikte bir kayak merkezidir. Saklıkent’in canlandırılması adına biraz daha üzerine eğilmek gerekiyordu. İnsanların burayı çok fazla bilmediğini gördük. O nedenle bu sene Saklıkent temasıyla buradayız. Konyaaltı’nın pek çok özelliği var. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak burada bu güzellikleri insanlarımıza anlatıyoruz. Ekiplerimiz, fuara katılan vatandaşlarımıza ilçemizin doğal, kültürel ve daha bilinmeyen birçok güzelliğini tanıtıyorlar. Tabi bizim burada seçtiğimiz ana temamız Saklıkent Kayak Merkezi’dir. Konyaaltı ile ilgili hep söylenen bir söz vardır; ‘dağında kar, dalında portakal’ diye. İşte o yer Saklıkent ve Konyaaltı’dır” dedi.



