Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te buluştu Türkiye’nin turizm hedefleri EMITTE ...

İHA

Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te buluştu Türkiye’nin turizm hedefleri EMITTE değerlendirildi

Antalya’da valilik, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, AKTOB ve sektör paydaşları bütüncül bir tanıtımla EMITT fuarında Antalya şemsiyesi altında toplandı.
24’ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını açtı. 24. EMITT Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında, kapılarını açtı. Fuar açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm dünya ülkelerinin turizmdeki potansiyelin farkında olduğunu ve bu potansiyelden pay almak için mücadele ettiğini belirterek, "Biz de 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020’de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz" diye belirtti.

Antalya Valiliği: "Bütüncül Antalya tanıtımı"
Fuardaki devasa Antalya standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük fuarı olan EMİTT’in Türk turizmiyle orantılı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Karaloğlu “Bu seneye kadar fuarda hep parça parça var oluyorduk. Belediyelerimiz ayrı bir stant açıyordu. Biz Valilik ve BAKA olarak ayrı bir stant açıyorduk. Otellerimiz ayrı bir stant açıyordu. Bu sene bütün belediyelerimiz, valilik, sivil toplum, AKTOB, sektör hep beraber içinde bulunduğumuz alanda bir araya geldik. İlk defa bu sene bütüncül bir Antalya tanıtımıyla EMİTT fuarındayız çok mutluyuz. Kocaman bir Antalya şemsiyesi altındayız. Ocak ayı tamamlanmak üzere. Geçen seneye göre yüzde 30’luk bir büyüme var. Yüzde 30’luk büyümeyle Ocak’a başlamak büyük bir moraldir, motivasyondur. İnşallah 2020’de, 2019’da kırmış olduğumuz büyük rekorların üstüne yeni rekorlar ekleyerek, kendi rekorlarımızı kırarak Antalya turizmine Türkiye turizmine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı: "Ciddi sayıda bir misafir gelecek"
TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı da EMİTT’te yerini aldı. TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, bu yıl EMİTT fuarını 60 bin ziyaretçinin gezmesinin beklendiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da EMİTT Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Edindiğimiz bilgilere göre bu yıl 60 binin üzerinde katılımcı bu fuarı gezecek. TÜRSAB olarak bu fuarda yerimizi aldık. Kemer’den Kaş’a uzanan bölgede yer alan ilçelerimiz burada stantlarını açtılar. Belediye Başkanlarımız buradalar. Tanıtım amacıyla ciddi bir mesai harcıyorlar. Bu ve bundan önce katıldığımız fuarlarda gördük ki, 2020 yılının iyi bir sezon olacağı yönünde. Turizm geleceğimiz. Bu iyi geleceğini umduğumuz sezonda bölgemize ciddi sayıda bir misafir gelecek. Bizim burada yapmamız gereken, gelecek misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmemiz olacak. Gelen misafirlerimiz kesinlikle olumsuz bir şekilde dönmemeleri gerekiyor. Bu arada yeni sezonda olmamasını dilediğimiz en büyük dileğimiz bu yaşanabilecek olumsuzlukların olmaması. Bu olumsuzlular olmaz ise her şey çok güzel olacak inşallah” dedi.

Kemer EMİTT’te tanıtılıyor
Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu da turizm destinasyonlarının başında yer alan Kemer’in tanıtımını yapıyor. Fuarda kurulan Kemer standında Kemer bölgesinin alternatif zenginliklerine dikkat çeken etkinlikler de fuar katılımcıları ile buluşacak. Fuarda, Kemer’in alternatif zenginliğe vurgu yapılarak spor destinasyonu olma kimliğinin de ön plana çıkarılması hedefleniyor. Fuarda, turizmin duayenleri ve sektörün temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunan Topaloğlu, “Fuarda, Kemerimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer, bu yıl daha da ön planda olacak. Sektörün duayenleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Kemer bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa sporları, dalış, yürüyüş, dağ koşusu, bisiklet, enduro, yamaç paraşütü, kaya ve dağ tırmanışı, ofroad turları, kano ve su sporlarına farklı ve çekici bir doğada birçok alternatif sunması Kemer’in bir spor destinasyonu olduğunu gösteriyor. Spor, turizmin geleceğidir ve gelecek Kemer’dedir” ifadelerinde bulundu.
Fuar süresinde Kemer standında gün içerisinde başlayan ve öğleden sonra çekilişi yapılacak Kemer’de hafta sonu tatili hediyesi verilecek.

Muratpaşa EMIT’te geleceği planlıyor
EMİTT2020’de Kaleiçi ‘Antalya Güneşi’nin parçası oldu. Pamfillya’nın en güzel kapısı, Üç Kapılar ya da tarihi adıyla Hadrinus Kapısı’nı İstanbul’a taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin 80 metrekarelik standı fuarın en dikkat çeken çalışması oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin resort turizmde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında geldiğini söyledi. “Bu başarıya yakın bir başarı yakaladığımız başka bir sektör de yok zaten” diyen Başkan Uysal, ancak denizkum ve güneş üçlüsüne dayalı dinlenme amaçlı turizmin Türkiye’nin potansiyelinin üçte birini oluşturduğunun altını çizdi. Dünyanın çok farklı ülkelerinden 16 milyon turisti ağırlayan Antalya’da şehir içinde çok sınırlı sayıda turist görülebildiğini belirten Başkan Uysal, “Şelalelerimiz, dağlarımız, kanyonlarımız, vadilerimiz var. Her türlü doğal güzelliğe sahibiz. 400 antik kentimiz var ama ziyaretçi alamıyoruz. Merak eden, kültürel birikimi esas alan, daha fazla döviz bırakan, sosyal ilişki geliştiren turisti biz bir türlü ülkemize getiremiyoruz. Kaleiçi Old Town Festivali’ni yaklaşık 500 600 bin civarında bir bütçeyle gerçekleştiriyoruz. Bu bütçeyle gerçekleştirdiğimiz festivalin Antalya’nın, Muratpaşa’nın ve Kaleiçi’nin tanıtımı anlamında 10 milyon liralık bir PR çalışması karşılığı var. Bu yıl bunu 3’e, 4’e katlamayı hedefliyoruz. Amacımız büyük bir kent tanıtımı dalgasını dünyaya yaymak. Mayısa kadar katılımcı şehirler belli olacak ve bu çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesine EMITT’te yoğun ilgi
Konyaaltı Belediyesi, Saklıkent temalı tanıtımıyla yoğun ilgi gördü. EMITT’in yerel yönetimlerin kendi bölgelerini tanıtması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın tarihini, doğasını ve kültürel yapısını fuara gelen ziyaretçilere tanıtacaklarını dile getirdi. Fuara ilk kez Saklıkent temalı katıldıklarını belirten Esen, “Bu sene tekrar Emitt Fuarı’ndayız ve ilk kez Saklıkent temalı stand ile buradayız. Saklıkent sadece Konyaaltı’nın en güzel yeri olmakla beraber birçok güzelliğe ve özelliğe sahiptir. İnsanlarımız yazın aşağıda 45 derece sıcaklıkta denize girerken yukarıda kalan Saklıkent o dönemde harika bir yaylaya dönüşmektedir. Ayrıca Saklıkent’in bir başka özelliği daha var; dünyada ekvatora en yakın kayak merkezidir. Hem pistleri hem de kayak imkanlarıyla özlenen nitelikte bir kayak merkezidir. Saklıkent’in canlandırılması adına biraz daha üzerine eğilmek gerekiyordu. İnsanların burayı çok fazla bilmediğini gördük. O nedenle bu sene Saklıkent temasıyla buradayız. Konyaaltı’nın pek çok özelliği var. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak burada bu güzellikleri insanlarımıza anlatıyoruz. Ekiplerimiz, fuara katılan vatandaşlarımıza ilçemizin doğal, kültürel ve daha bilinmeyen birçok güzelliğini tanıtıyorlar. Tabi bizim burada seçtiğimiz ana temamız Saklıkent Kayak Merkezi’dir. Konyaaltı ile ilgili hep söylenen bir söz vardır; ‘dağında kar, dalında portakal’ diye. İşte o yer Saklıkent ve Konyaaltı’dır” dedi.

ANTALYA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
YEREL HABERLER Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
YEREL HABERLER 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan ...
Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki kızın elindeki çanta bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı Kapkaç anı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki ...
Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "En büyük markamız Antalya" Fuarda 2019 yılı Antalya teması olan Aspendos’un maketi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya ...
Uluslararası tanıtım atağı başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası tanıtım atağı başlıyor
TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT fuarında Başkan Perçin: "Turizm geleceğimizdir"
YEREL HABERLER TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT fuarında Başkan ...
Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Temizlik görevlisi 2 işçi ve şoför, konteynerden yayılan bir kimyasal neticesinde zehirlendi İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
Kemer EMİTT’te tanıtılıyor
YEREL HABERLER Kemer EMİTT’te tanıtılıyor
Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı
İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf Turnuvası'nda
YEREL HABERLER İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf ...
Kazak gazeteci, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kazak gazeteci, evinde ölü bulundu
Merve'den 6 gündür haber yok
YEREL HABERLER Merve'den 6 gündür haber yok
Alanya’da muz deposunda yangın
YEREL HABERLER Alanya’da muz deposunda yangın
Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri korkuttu Binanın klima ünitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri ...
Burun estetiğindeki gelişmeler yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Burun estetiğindeki gelişmeler yüz güldürüyor
Konakladığı pansiyonda ölü bulundu
YEREL HABERLER Konakladığı pansiyonda ölü bulundu
Kazak gazetecinin Antalya’da şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Kazak gazetecinin Antalya’da şüpheli ölümü
Alanya'da 18 yaşındaki Merve 2 gündür kayıp
YEREL HABERLER Alanya'da 18 yaşındaki Merve 2 gündür kayıp
Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi
YEREL HABERLER Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi
Evde bakım hizmetinden 9 ayda 4 bin 552 yaşlı ve hasta faydalandı.
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetinden 9 ayda 4 bin 552 yaşlı ve hasta faydalandı. ...
Demre Toptancı Hali’nin yağmur suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Demre Toptancı Hali’nin yağmur suyu sorunu çözüldü
Eşiyle tartıştı, iş yerinde intihar etti
YEREL HABERLER Eşiyle tartıştı, iş yerinde intihar etti
Filenin akrepleri ligde son sıradan 3’üncü sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Filenin akrepleri ligde son sıradan 3’üncü sıraya ...
Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği Kurt yaban keçilerini avlamak yerine izlemeyi tercih etti
YEREL HABERLER Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği Kurt ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X