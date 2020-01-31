Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş, EMITT 2020'de iki stantla tanıtılıyor

İHA

Kaş Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 30 Ocak2 Şubat tarihlerinde 24’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) iki stantla katıldı. Fuarda, Kaş Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden kurumların katılımıyla ilçenin doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılacak.

Antalya Valiliğinden Kaş standı
Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük fuarlarından biri EMITT’te, yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için özel tasarımlı stant ile 3 nolu salonda alandaki yerini aldı. 77 metrekarelik alanda kurulan stantta Kaş’ın tanıtımına başlandı. Fuara katılan Antalya Valiliği bünyesinde de Kaş için stant hazırlandı.
EMITT 2020’de, Kaş’ın en iyi şekilde tanıtılması için açılan stantlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Stantlarda, Kaş’ın tarihi, kültürel ve turizm değerlerine yer verilirken, broşürler, tanıtım materyalleri ve görseller sergileniyor. İstanbul’da yaşayan Kaşlıların da ziyaret ettiği stantlarda tahin, pekmez, bal, ceviz, adaçayı, kekik ve benzeri yöresel lezzetler de yerini aldı. Stant görevlileri Kaş ve bölgesindeki turizm potansiyellerini broşür ve tanıtım kitapçıkları eşliğinde ziyaretçilere anlatırken, ilçeye özgü tatlardan ikram etmeyi de ihmal etmedi.

EMITT’te Kaş’ın tanıtımı
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclis üyeleri ve turizmciler fuarda ilçe hakkında bilgi vererek, ziyaretçileri bölgeye davet etti. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Kaş’ı tanıtmak için dünyanın en önemli fuarlarından biri EMITT’te bulunduklarını ifade etti.
EMITT’in ülkemizde çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Başkan Mutlu Ulutaş, “İlçemizi tanıtmak üzere her sene buraya geliyoruz. Bu yıl da çalışmalarımızı yaptık. İnşallah buraya gelen turizm sektör temsilcilerine ve misafirlerimize Kaş'ımızı, Kalkan'ımızı, Patara'mızı en iyi şekilde tanıtmaya, güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz” dedi.
2019 yılında güzel bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ulutaş, “Tarihi, güzellikleri, denizi, kumu, güneşi, yaylaları, kendine münhasır özellikleri ile Kaş, diğer turizm destinasyonlarından farklı bir yer. 2019’da gelen misafirlerin memnuniyeti bizi sevindirdi. Kaş’ın 2020 yılı içinde de ön plana çıkacağını, güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Tüm misafirlerimizi, İstanbul’da yaşayan Kaşlı, Antalyalı hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Kaş’ı görmek, Kaş’a gelmek isteyen bütün misafirlerimizi de standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

ANTALYA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli muz piyasa lideri oldu
YEREL HABERLER Yerli muz piyasa lideri oldu
'Sebze fiyatları martta dengelenir'
YEREL HABERLER 'Sebze fiyatları martta dengelenir'
İkiz satranççıların başarısı
YEREL HABERLER İkiz satranççıların başarısı
ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya ...
Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı
YEREL HABERLER Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı
Engelli dört çocuk babasının çaresizliği Oturduğu evin park yapılacağını öğrendi, sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Engelli dört çocuk babasının çaresizliği Oturduğu ...
Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ulaştı
YEREL HABERLER Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ...
Kayıp genç kızın akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp genç kızın akrabasının evinde olduğu ortaya ...
Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları ...
Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı
'203 numaralı odada tecavüz' davası başladı
YEREL HABERLER '203 numaralı odada tecavüz' davası başladı
Başkan Uysal’dan Türk Bayrağı talimatı Tüm belediye tesislerine ay yıldızlı Türk Bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan Türk Bayrağı talimatı Tüm belediye ...
Başkan Böcek EMITT Fuarı’nda: "Rotaları Antalya'ya çevireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek EMITT Fuarı’nda: "Rotaları Antalya'ya ...
Büyükşehir'de vergi mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de vergi mesaisi
Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te buluştu Türkiye’nin turizm hedefleri EMITTE değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te ...
Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
YEREL HABERLER Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
YEREL HABERLER 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan ...
Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki kızın elindeki çanta bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı Kapkaç anı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki ...
Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "En büyük markamız Antalya" Fuarda 2019 yılı Antalya teması olan Aspendos’un maketi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya ...
Uluslararası tanıtım atağı başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası tanıtım atağı başlıyor
TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT fuarında Başkan Perçin: "Turizm geleceğimizdir"
YEREL HABERLER TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı EMİTT fuarında Başkan ...
Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Temizlik görevlisi 2 işçi ve şoför, konteynerden yayılan bir kimyasal neticesinde zehirlendi İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
Kemer EMİTT’te tanıtılıyor
YEREL HABERLER Kemer EMİTT’te tanıtılıyor
Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X