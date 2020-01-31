Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

İHA

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyareti, üniversitesanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi. Rektör Ünal, Üniversitesi'nin tüm imkânları ile Antalya OSB'nin yanında olduğunu ifade ederken, Başkan Bahar, Akdeniz Üniversitesi'nin bilgi ve deneyiminin projelere önemli bir tork sağlayacağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı ziyareti, üniversitesanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi. Rektör Ünal, Üniversitesi’nin tüm imkânları ile Antalya OSB’nin yanında olduğunu ifade ederken, Başkan Bahar, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin projelere önemli bir tork sağlayacağını söyledi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret etti. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Antalya OSB Teknopark Genel Müdür V. Aylin Tümay, Antalya OSB ArGe İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda ve Yürütme Kurulu Üyesi Sima Sapan’ın da yer aldığı görüşmede üniversitesanayi işbirliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı"
Antalya OSB Teknopark’ın kurucu ortaklarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ile sağlanan işbirliğinin yeni projeler ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Başkan Ali Bahar, “Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı. Nisan ayında binamızın temelini atıp 2021 yılında hizmete açacağız. Aynı dönemde Akdeniz Melek Yatırım Forumuna ev sahipliği yaparak 21 ülkenin yatırımcılarını ilk kez Antalya’da konuk edeceğiz. Startupları yatırımcılar ile en kısa sürede buluşturup üretilen katma değerin artmasını istiyoruz. Ayrıca yine Nisan ayında ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğimizin ikincisini düzenleyeceğiz. Katma değer sağlayan projeleri ödüllendirip girişimciler ile buluşturacağız. Projelerimizi, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin sağlayacağı tork ile hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Rektörümüz üniversitesanayi işbirliğine her zaman önem verdi ve desteğini eksik etmedi. İşbirliğimizin ülkemiz ve milletimiz için daha fazla fayda yaratması en büyük temennimizdir” dedi.

"Sanayicinin yanındayız"
Akdeniz Üniversitesi’nin tüm imkanları ile Antalya OSB’nin ve iş dünyasının yanında olduğunu ifade eden Rektör Ünal, Antalya OSB Teknopark’ın sektöre ve kente yeni bir soluk getireceğini vurguladı. Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin Antalya OSB’nin proje geliştirme ve uygulama yetkinliği ile birleşmesinden yüksek verim elde edileceğine dikkat çeken Ünal, “Antalya OSB’nin vizyonuna ve sürdürdüğü çalışmalara katkı sağlamaya, üretilen toplam faydayı artırmak adına tüm imkanlarımız ile sanayicilerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ünal, "Üniversitemizin ürettiği bilgi ve teknolojinin sanayide kullanılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, en kısa zamanda ortak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polonyalı kadın turist, tura alınmayınca kayıplara karıştı Otelden kayıp ihbarı yapılan kadın turist için polis alarma geçti Polisler ırmak kenarında bulunan turistle anlaşamayınca devreye cep telefonundaki çeviri programları girdi
YEREL HABERLER Polonyalı kadın turist, tura alınmayınca kayıplara ...
Haluk Çetin ve Yılmaz Odabaşı ikilisinden şiir dinletisi
YEREL HABERLER Haluk Çetin ve Yılmaz Odabaşı ikilisinden şiir ...
Kansere karşı 6 ilde eş zamanlı pedal çevrilecek
YEREL HABERLER Kansere karşı 6 ilde eş zamanlı pedal çevrilecek
Kaş, EMITT 2020'de iki stantla tanıtılıyor
YEREL HABERLER Kaş, EMITT 2020'de iki stantla tanıtılıyor
Kış ortasında dalından kırmızı dut yediler Sıcak hava kırmızı dutta erken hasat getirdi Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaz meyvesi kırmızı dutlar olgunlaştı
YEREL HABERLER Kış ortasında dalından kırmızı dut yediler Sıcak hava ...
Yerli muz piyasa lideri oldu
YEREL HABERLER Yerli muz piyasa lideri oldu
'Sebze fiyatları martta dengelenir'
YEREL HABERLER 'Sebze fiyatları martta dengelenir'
İkiz satranççıların başarısı
YEREL HABERLER İkiz satranççıların başarısı
ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya ...
Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı
YEREL HABERLER Antalyaspor İH Konyaspor maçının provasını yaptı
Engelli dört çocuk babasının çaresizliği Oturduğu evin park yapılacağını öğrendi, sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Engelli dört çocuk babasının çaresizliği Oturduğu ...
Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ulaştı
YEREL HABERLER Kemerden gönderilen yardım malzemeleri Elazığ'a ...
Kayıp genç kızın akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp genç kızın akrabasının evinde olduğu ortaya ...
Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları ...
Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan Türk bayrağı talimatı
'203 numaralı odada tecavüz' davası başladı
YEREL HABERLER '203 numaralı odada tecavüz' davası başladı
Başkan Uysal’dan Türk Bayrağı talimatı Tüm belediye tesislerine ay yıldızlı Türk Bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan Türk Bayrağı talimatı Tüm belediye ...
Başkan Böcek EMITT Fuarı’nda: "Rotaları Antalya'ya çevireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek EMITT Fuarı’nda: "Rotaları Antalya'ya ...
Büyükşehir'de vergi mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de vergi mesaisi
Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te buluştu Türkiye’nin turizm hedefleri EMITTE değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya tüm kurum, STK ve firmalarıyla EMITT’te ...
Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
YEREL HABERLER Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
YEREL HABERLER 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan ...
Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki kızın elindeki çanta bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı Kapkaç anı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku 16 yaşındaki ...
Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "En büyük markamız Antalya" Fuarda 2019 yılı Antalya teması olan Aspendos’un maketi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı Antalya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X