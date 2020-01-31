Akdeniz Üniversitesi ile OSB arasında işbirliği

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı ziyareti, üniversitesanayi işbirliğini bir kat daha güçlendirdi. Rektör Ünal, Üniversitesi’nin tüm imkânları ile Antalya OSB’nin yanında olduğunu ifade ederken, Başkan Bahar, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin projelere önemli bir tork sağlayacağını söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı makamında ziyaret etti. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Antalya OSB Teknopark Genel Müdür V. Aylin Tümay, Antalya OSB ArGe İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda ve Yürütme Kurulu Üyesi Sima Sapan’ın da yer aldığı görüşmede üniversitesanayi işbirliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



"Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı"

Antalya OSB Teknopark’ın kurucu ortaklarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ile sağlanan işbirliğinin yeni projeler ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Başkan Ali Bahar, “Teknoparkımızın altyapı inşaatı tamamlandı. Nisan ayında binamızın temelini atıp 2021 yılında hizmete açacağız. Aynı dönemde Akdeniz Melek Yatırım Forumuna ev sahipliği yaparak 21 ülkenin yatırımcılarını ilk kez Antalya’da konuk edeceğiz. Startupları yatırımcılar ile en kısa sürede buluşturup üretilen katma değerin artmasını istiyoruz. Ayrıca yine Nisan ayında ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğimizin ikincisini düzenleyeceğiz. Katma değer sağlayan projeleri ödüllendirip girişimciler ile buluşturacağız. Projelerimizi, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin sağlayacağı tork ile hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Rektörümüz üniversitesanayi işbirliğine her zaman önem verdi ve desteğini eksik etmedi. İşbirliğimizin ülkemiz ve milletimiz için daha fazla fayda yaratması en büyük temennimizdir” dedi.



"Sanayicinin yanındayız"

Akdeniz Üniversitesi’nin tüm imkanları ile Antalya OSB’nin ve iş dünyasının yanında olduğunu ifade eden Rektör Ünal, Antalya OSB Teknopark’ın sektöre ve kente yeni bir soluk getireceğini vurguladı. Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin Antalya OSB’nin proje geliştirme ve uygulama yetkinliği ile birleşmesinden yüksek verim elde edileceğine dikkat çeken Ünal, “Antalya OSB’nin vizyonuna ve sürdürdüğü çalışmalara katkı sağlamaya, üretilen toplam faydayı artırmak adına tüm imkanlarımız ile sanayicilerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ünal, "Üniversitemizin ürettiği bilgi ve teknolojinin sanayide kullanılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, en kısa zamanda ortak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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