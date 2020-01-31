Antalya'da tur şirketinin psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle tura almadığı Polonyalı kadın turist, kendi başına gezmeye çıktı. Kayıp ihbarında bulunulan turist için alarma geçen polis, 52 yaşındaki Polonyalı Magdalena Zak'ı Manavgat ırmağı kenarında otururken buldu. Polis ekipleri kendi dili dışında İngilizce dahi bilmeyen turistle cep telefonu çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Otele gitmek istemeyen Polonyalı turist polis tarafından ikna edilip otele teslim edildi.

Üç gün önce tatil için Manavgat’a gelen ve Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde konaklayan Magdalena Zak, önceki gün otele dönmeyince kaybolduğu gerekçesiyle arama başlatıldı. Polonyalı turistin kaybolduğunu öğrenen Manavgat Belediyesi özel güvenlik ekipleri, kadının ırmak kenarında erkeklere sarılıp onları öptüğünü görünce durumu polise bildirdi. Polislerin ırmak kenarına gelmesinin ardından ilk etapta tepki gösteren Polonyalı turist, polislere derdini anlatmaya çalıştı. Turistin İngilizce bilmemesi ve çevrede dilinden anlayan kimsenin olmaması nedeniyle görevli polisler, Polonyalı kadınla cep telefonundan çeviri programı aracılığıyla anlaşmaya çalıştı.



"Tur şirketi beni götürmedi"

Zak, tur şirketinin kendisini psikolojik problemleri nedeniyle tura çıkarmadığını ve otelde bıraktığını iddia ederek, “Ben Türkiye'ye otelde oturmaya değil gezmeye geldim. Tur şirketi beni götürmeyince ben de kendim otelden ayrılıp gezmeye çıkıyorum. Ağabeyim Polonya’da sizler gibi polis olarak çalışıyor. Ben de gümrük memuruyum” dedi.

Polisler, otel ve tur şirketi yetkilileriyle yaptıkları telefon görüşmelerinin ardından Polonyalı turiste kendisini otele bırakmayı teklif etti. İlk etapta otele gitmek istemediğini belirten Zak, bir süre sonra polislerin teklifini kabul ederek polis aracına bindi ve kaldığı otele teslim edildi.

Kadının, Polonya’da polis olarak görev yapan ağabeyine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve ağabeyinin Manavgat’a gelerek kız kardeşini ülkesine götüreceği öğrenildi.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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