AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), perdelerini 2 Şubat’ta ‘İstibdat Kumpanyası’ oyunu ile açıyor.

Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları, bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan ‘İstibdat Kumpanyası’ ile tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunun galası 2 Şubat Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilecek. İstibdat Kumpanyası 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde AKM’de sahnelenmeye devam edecek. Uğur Saatçi’nin de yazdığı 2 perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT’nin yenilenmiş kadrosundan 14 tiyatrocunun sahneleyeceği ‘İstibdat Kumpanyası’, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisi ince bir mizahla ele alınıyor.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, genç ve dinamik yeni oyunculardan oluşan kadroları ile Antalyalı tiyatro severlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “AŞT’de perde asla kapanmaz, çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi de sahneye çıkmanın heyecanı içerisindeyiz. Tüm tiyatro severleri oyunlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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