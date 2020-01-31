Arapsuyu Deresi’nde ıslah çalışması Vatandaşın kötü koku şikayeti sona erecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Konyaaltı Arapsuyu deresi civarında vatandaşlardan kötü koku ile ilgili gelen şikayetler üzerine dereyi ıslah etmek için çalışmalara başladı.

Arapsuyu Deresi ile ilgili vatandaşlardan gelen koku şikayetini değerlendiren ASAT Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yerinde teknik inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası derede sürekli bir akış bulunmadığı, bu sebeple yer yer durağan su birikintilerinin oluştuğu gözlendi. Birikintilerle beraber doğal olarak yabani bitkilerin büyüdüğü ve bu koşulların kokuya sebep olduğu belirlendi.

Sorunun ortadan kaldırılarak kokunun kaynağından giderilmesi için bir dere ıslahı planlaması yapıldı. ASAT ekipleri derenin denizle buluştuğu noktada çalışmalara başladı. Öncelikli olarak dere ağzı açılarak su akışı sağlandı. Çalışma kapsamında derede su akışına engel olan birikintilerin ve bitki tabakasının tamamen temizleneceği, çalışma sonucunda sorunun kökten çözüleceği belirtildi.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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