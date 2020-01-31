ASSİM'e 17 STK daha katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ‘ortak iyinin merkezi’ olarak tanımladığı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesine 17 STK daha katıldı. Böylece yerleşkedeki dernek sayısı 127’ye ulaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları merkezi olan ASSİM’in STK’lar için ayrılan bölümü tam kapasiteye ulaştı. Yerleşkede gerçekleştirilen kura çekimiyle 17 sivil toplum kuruluşuna daha oda tahsisi yapılırken böylece ASSİM çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşu sayısı 127 oldu.

Kura çekimi tahsis için başvuruda bulunan 25 dernek arasında yapıldı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilirken Antalya İTÜ Mezunları Derneği, Tüm Yatırımcılar ve Girişimciler Derneği, Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği, Neo Doğa Sporları Derneği, Türk Hava Kurumu Antalya Sportif Havacılık Kulübü Derneği, İnfertilite İle Mücadele ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği’nin bulunduğu dernekler ASSİM'in parçası oldu. Kuradan çıkan dernekler, karşılıklı imzalanacak protokollerin ardından Kamu – STK iş birliği çerçevesinde Eğitim, Kadın, Turizm, Gençlik, Kültür ve Sanat, Engelsiz Yaşam gibi 12 konu başlıklarında proje üreten platformlarda toplum yararına faaliyetler de yürütecekler.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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