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Manavgat TOROS Et-Süt Tanzim Satış Mağazası 7 Şubat'ta açılıyor

İHA

Manavgat Belediyesi TOROS EtSüt Tanzim Satış Mağazası'nın açılışını 7 Şubat 2020 Cuma günü Manavgat halkının katılımıyla gerçekleştirecek

Manavgat TOROS Et-Süt Tanzim Satış Mağazası 7 Şubat'ta açılıyor

Manavgat Belediyesi TOROS EtSüt Tanzim Satış Mağazası'nın açılışını 7 Şubat 2020 Cuma günü Manavgat halkının katılımıyla gerçekleştirecek
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu Gelecek Hepimizin” sloganıyla yayınladığı seçim kitapçığında yer alan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen, kent halkına sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlı et ve süt sunmak amacıyla oluşturduğu Manavgat Belediyesi TOROS Et Tanzim Satış Mağazası’nın açılışını 7 Şubat 2020 Cuma günü Manavgat halkının katılımıyla gerçekleştirecek. Aşağı Pazarcı Mahallesi’ndeki Kapalı Pazartesi Pazarı kompleksi içerisinde yer alan TOROS EtSüt Tanzim Satış Mağazası’nda, halkın temel ihtiyaçları olarak kabul edilen dana kuşbaşı, dana kıyma ve doğal, taze, günlük, ari çiğ inek sütünün satışı, piyasa fiyatlarının altında yapılacak.
TOROS EtSüt Tanzim Satış Mağazası, Aşağı Pazarcı Mahallesi’ndeki Kapalı Pazartesi Pazarı kompleksi içerisinde yer alacak. 70 metrekarelik mağazada halkın temel ihtiyaçları olarak kabul edilen dana kuşbaşı, dana kıyma ve yüzde 100 doğal, taze, günlük, ari (bütün hastalıklardan arındırılmış) çiğ inek sütünün satışı, piyasa fiyatlarının altında yapılacak. Mağazada dana kıyma 34.50 TL’den, dana kuşbaşı 43.90 TL’den, 1 litre ari çiğ inek sütü ise 3.5 TL’den satılacak.

Güvenli et ve süt sertifikalı kasaplardan
Manavgat Belediyesi Toros EtSüt Tanzim Satış Mağazası, Salı günleri hariç haftanın diğer günlerinde her gün halka sürekli olarak satış yapacak. Görevli gıda mühendisleri ve veterinerlerin kontrolünde çalışacak olan mağazada 1 tanzim satış müdürü, işinde uzman sertifikalı kasaplar, süt satış görevlileri, muhasebe elemanı ve temizlik elemanları görev yapacak. Mağazadaki et ve süt ürünlerinin tamamen gıda güvenliğine ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde halka sunulması için belediye ekipleri kontrollerini aralıksız olarak gerçekleştirecek. Manavgat Belediyesi Toros EtSüt Tanzim Satış Mağazası’nda, önümüzdeki süreçte kooperatifleşecek olan Toros Kadınları Emek Pazarı üyesi kadınların da ürünlerinin satışını yapacağı açıklandı.

Başkan Sözen açılışa davet etti
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, uygun fiyatlı ve sağlıklı et süt sunmak amacıyla seçim döneminde halka verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Sözen, “Seçim döneminde ‘Bu gelecek hepimizin’ sloganıyla hazırladığımız kitapçığımızda yer alan projelerimizden birisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.30’da Kapalı Pazartesi Pazarı kompleksi içinde oluşturduğumuz Manavgat Belediyesi TOROS ETSÜT Tanzim Satış Mağazamızın açılışını yapacağız. Mağazamızda halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünlerinden olan dana kıyma, kuşbaşı, çiğ süt ve Toros Kadınlarımızın kooperatifleşecek olan ürünlerinin satışını yapacağız. Kar amacı gütmüyoruz. Önemli olan halkımızın sağlığı, güvenliği ve bütçesidir. Halkımızın bütçesine ve sağlıklı beslenmesine karınca kararınca katkı yapabileceksek ne mutlu bize. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum” dedi.

ANTALYA

31 Ocak 2020 Cuma

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