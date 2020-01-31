Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi ve balkondan 'Babam annemi öldürüyor, polisi arayın' diyerek yardım isteyen 12 yaşındaki kızını silahla öldüren eski koca , aynı silahla intihar etti. Zanlının, Çorum'dan yeni bir yuva kurmak için Antalya'ya gelen ayrıldığı eşini takip edip, sürekli burada da rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2917 Sokak'taki 2 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 12 yaşındaki Ekin Köse'nin balkona çıkıp, "Polisi arayın, babam annemi öldürüyor" yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirlerken, yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Küçük kız hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının o sırada evde bulunan oğlu 5 yaşındaki Umut Batın Köse'ye bir şey yapmadığı öğrenildi. Birol Köse'nin çıkan tartışmada eski eşi Esma Polat'ı öldürdüğü, ardından aynı silahla balkona çıkıp yardım isteyen kızına ve kendisine ateş ettiği belirtildi. Birol Köse de kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Çorum'da yaşayan çiftin yaklaşık 4 yıl önce ayrıldığı, Esma Polat'ın kendisini sürekli rahatsız eden eden eşinden kurtulmak için yaklaşık 6 ay önce Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. Evden uzaklaştırma kararı bulunan Köse'nin, çocuklarını görmek için otomobili ile bugün yine eve geldiği ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Şüphelinin evin balkonu altında camında oğlu Umut'un ismi yazılı otomobilinin de yer aldığı görüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Esma Polat'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yardım sesi

Polisi arayan inşaat işçisi İlhami İtmeş, "Balkondan sadece yardım çığlığı duydum. Çocuk 'Babam annemi öldürüyor, yardım edin' dediğini duydum. Olan çocuğa oldu. İki el silah sesi duyduk. O çocuğu balkondan alabilirdik. Ama normal aile kavgası sandık. Olan da çocuğa oldu bunun için de çok büyük suçluluk duyuyorum" dedi.

Komşu Ayhan Özdemir ise, "Karşı daireden kavga eder gibi ses geliyordu. Sonra 2 silah sesi geldi. Çocuk balkona çıkıp, 'Babam annemi öldürüyor' deyince karşıdaki işçiler polisi aradı. Şahıs balkondan hep kızıyla konuşurdu" diye konuştu.

Polisi arayanlardan komşu Mehmet Özçil de, "Sabahleyin kız çocuğu balkona çıkıp 'İmdat polisi arayın, babam annemi öldürüyor' diye bağırdı. Çocuk panik içindeydi. Evden iki yaralı çıkardılar. 67 ay oldu buraya taşınalı aile" dedi.

Karşı binadaki komşu Aynur Özdemir ise adamın sürekli eve geldiğini ve kadınla tartıştıklarını dile getirdi.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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