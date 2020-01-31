Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Salih E. (52) idaresindeki 46 AU 701 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Kenan A. (42) kullandığı 07 AAG 550 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Salih E.’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Salih E.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.