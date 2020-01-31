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ATSO Başkanı Çetin: " KÖK’ümüzü eğitime uzatıyoruz, meslek lisesi artık özendirici olacak. "

İHA

ATSO Başkanı Çetin: " KÖK’ümüzü eğitime uzatıyoruz, meslek lisesi artık özendirici olacak. "

ATSO ile BAKA ortaklığında ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak mesleki eğitim için adeta bir seferberlik içerisinde olduklarını belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ortaklığında ve İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilecek ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek ve Antalya Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hasan Yıldız katıldı. ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü’ projesiyle ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak mesleki eğitim için adeta bir seferberlik içerisinde olduklarını belirtti. Konuşmasında, ATSO olarak eğitime her zaman büyük önem verdiklerini ifade eden Davut Çetin, “ATSO bünyesindeki eğitim faaliyetlerimizi kurumsal bir yapı altında yürüten ATSO Akademi zaten yıllardır yetişkin eğitimi konusunda bir marka oldu. Her yıl 3 binin üzerinde üyemiz veya çalışanı eğitim programlarımızdan yararlanıyorlar. ATSO Akademi’nin yanı sıra ATSO hizmet binasında hizmete açtığımız inovasyon merkezimiz INOVATSO ile de gençlerimizi icat çıkarmaya davet ediyoruz. Burada gençlerimize fikirlerini projelendirme ve ürüne dönüştürme imkânı sunuyoruz. ATSO MESEM ile de mesleki sertifikasyon konusunda Türkiye’de ilklere imza atıyoruz. Birçok alanda Türkiye’de ilk mesleki yeterlilik belgelerini ATSO MESEM vermiştir. Birçok mesleğin yeterlilik standartlarını bu yapı belirlemiştir. Odamızın katkıları ile kurulan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne desteğimiz bugün de devam etmektedir. Bunlarla birlikte yine desteklerimizle faaliyete geçen TOBB Fen Lisesi’ni de Antalya’mıza kazandırdık. İnanıyorum ki bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimiz geleceğin bilim adamları, mühendisleri, doktorları, sanatçıları ve iş insanları olarak ülkemizin gelişimine katkı koyacaklardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin: "KÖK’ümüzü eğitime uzatıyoruz"
Konuşmasında ‘Kente Önem Katanlar’ projesinin de mesleki eğitime desteğinden bahseden ATSO Başkanı Çetin ise, “Her yıl düzenlediğimiz Geleneksel Ödül Törenlerimizi ve Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimizi KÖK markası altında tek bir etkinlikte birleştirdik. Ortaya çıkardığımız fona biraz daha katkı yaparak eğitim odaklı yeni projeleri hayata geçirme kararı aldık. Ödül alanların isimlerini de ortaya koyacağımız somut projelerde yaşatacağız. Bu projenin ilk yılında da Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize bir spor salonu kazandıracağız. Ödül alan isimleri bu salonun girişinde yaşatacağız” dedi.

"Meslek Lisesi artık özendirici olacak"
Proje hakkında detaylı bilgiler veren Çetin, "Nitelikli Eğitim Nitelikli İsgücü’projesine Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hayata geçiyor. Projenin toplam maliyeti 591 bin 520 lira, bu meblağın yüzde 90’ı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yüzde 10’u ATSO tarafından finanse edilecek.15 ay sürecek proje kapsamında Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı, Bilgisayar Laboratuvarı oluşturularak atölyelerin makineekipman kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanacak. Ayrıca, 30 meslek lisesi öğretmenine ve toplam 200 meslek lisesi öğrencisine CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı, iş sağlığı güvenliği, iletişim teknikleri, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler verilecek. Makine Teknolojileri Bölümü için Universal Torna ve Universal Freze makinaları ve akıllı tahta alınarak öğrencilerin son teknolojik ekipmanla eğitim görmelerine katkı sağlanacak. İNOVATSO’da Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 15 öğretmene eğitici eğitimi verilecek. Eğitim alan öğretmenler tarafından da ilk etapta 11’inci sınıfta Endüstriyel Otomasyon, Bilişim, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında okuyan 30 öğrenciye yönelik robotik kodlama ve arduino eğitimleri verilecek. Ayrıca, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıfta okuyan 200 öğrencinin, iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla proje iştirakçisi olan İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından Mülakat Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama, İşveren Beklentileri ve Meslek Seçimlerinin Tanıtımına yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek” diye konuştu.
‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İsgücü’projesiyle ATSO üyesi firmalara mesleki iş gezisi ziyaretlerinin düzenlenmesi ile özel sektöreğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin de sağlanacağını dile getiren Çetin, “Böylece öğrencilerimizin, doğru ve bilinçli olarak meslek tercihi yapabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

"Tüm sektörlerde meslek liseliye ihtiyaç var"
Konuşmasının sonunda mesleki eğitimin işgücü için önemine vurgu yapan Çetin, "Bugün bir tarafta iş arayan bir kitle varken diğer tarafta da kalifiye teknik eleman ihtiyacı olan bir işveren kesimi bulunmaktadır. Bugün iyi eğitim almış bir meslek lisesi mezunu, sıradan bir üniversitenin sıradan bir bölümünden mezun bir gençten çok daha kolay iş bulabilmektedir. Çünkü kendisine sektörde ihtiyaç vardır. Üstelik iş hayatına erken atılan bu gençlerimizin kısa süre sonra girişimciliğe yöneldiklerini, yeni gençlere istihdam sağladıklarını da görüyoruz. Bu gerçeği öğrencilerimize, gençlerimize ve velilerimize anlatmamız gerekiyor. Diğer taraftan mesleki ve teknik eğitim sistemimizi bir seferberlikle ülke olarak yeniden ele almamız gerektiği açıktır. Güçlü bir mesleki eğitim; üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan ekonominin sac ayaklarından birisidir. Ben de bu vesileyle ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü’ projemizin işte bu vizyona katkı vermesini diliyorum" diye belirtti.

"‘Nitelikli Eğitim ile Nitelikli İşgücü’ sağlanacak"
Başkan Davut Çetin’in ardından konuşan İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen ATSO ve BAKA Yönetim Kurullarına teşekkür etti. Türkiye’de işsizlik sorununun kalifiye eleman yetiştirilmesiyle çözüleceğini ifade eden Tekkanat, bu proje sayesinde meslek lisesinin özendirileceğine inandığını söyledi. Tekkanat, İŞKUR olarak da projenin içerisinde yer almaktan çok mutlu olduklarının altını çizdi.
Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, ATSO’nun mesleki eğitime verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. ATSO’nun kentin her zaman örnek bir kurumu olduğunu ifade eden Yıldız, bu sene hem bu projeyle hem de KÖK Ödülleri ile Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki girişimlerin mesleki eğitim açısından çok önemli olduğunu söyledi. Projenin mesleki eğitim gören gençlerin alacağı eğitim kalitesini yükselteceğini de ifade eden Yıldız, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Son olarak söz alan BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek de ülkedeki en büyük sorunun işsizlik olarak görüldüğünü ifade ederek, bu sorunun aşılması için mesleki eğitimin desteklenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

ANTALYA

31 Ocak 2020 Cuma

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