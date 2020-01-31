Güllük Caddesi’nde ikinci etap asfalt çalışmaları başlıyor Caddenin bir bölümü trafiğe kapatılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük Caddesi’nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00’den itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. İlk etapta geçtiğimiz Cumartesi gecesi caddenin 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı asfaltlanmıştı. İkinci etap çalışmalar kapsamında Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00’den itibaren trafiğe kapatılacak. Bir gün sürmesi planlanan çalışma süresince cadde çift taraflı trafiğe kapalı olacak.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.