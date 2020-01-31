Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan vatandaşı Emil Ganiyev, idaresindeki 07 ADY 707 plakalı otomobili yol kenarına park etmek istediği sırada yolun karşına geçmeye çalışan Haşim A.’ya (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Haşim A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Haşim A.'nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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