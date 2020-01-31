Antalyaspor'da Harun, Talha ve Mert kiralandı

Antalyaspor'da genç futbolcular Harun Kavaklıdere Ekol Göz Menemenspor'da, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen ise Fethiyespor'da 20192020 sezonu sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Harun Kavaklıdere, Talha Bulut ile Mert Gölgeçelen'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Harun Kavaklıdere'nin Ekol Göz Menemenspor'da, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'in Fethiyespor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Futbolculara yeni takımlarına başarı dileyen kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcularımızdan Harun Kavaklıdere'nin Ekol Göz Menemenspor'da, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'in ise Fethiyespor'da 2019-2020 sezonu sonuna kadar kiralık olarak forma giymeleri konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz."

Sezon başında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer olan Harun Kavaklıdere, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımda forma şansı bulamadı. Harun'un kırmızı beyazlı kulüple sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Antalyaspor'un alt yapısında yetişen 19 yaşındaki Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'in ise tecrübe kazanması amacıyla kiralandığı kaydedildi.

Antalyaspor, daha önce anlaşma yaptığını açıkladığı Ersam Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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