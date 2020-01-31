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Konutta en çok kazandıran il Antalya oldu

DHA

ANTALYA, yatırımcasına en çok kazandıran il oldu. Antalya'da ortalama konut değerinin yüzde 20 arttığı belirtilirken, Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye Antalya'dan 10 ilçe girdi.

ANTALYA, yatırımcasına en çok kazandıran il oldu. Antalya'da ortalama konut değerinin yüzde 20 arttığı belirtilirken, Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye Antalya'dan 10 ilçe girdi.
Gayrimenkul Borsası A.Ş tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019 yılında yatırımcısına en çok kazandıran ilin Antalya olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla artış gösteren ilçeler sıralamasında da Antalya'dan ilk 10 ilçe sıralamasına 5 ilçe, ilk 20 ilçe sıralamasına da 10 ilçe girdi.
İLK 10'DA 5 İLÇE
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler ise yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu. Antalya'nın ilçeler bazında da fark yarattığı araştırmada, yüzde 30 artış oranıyla Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer ilçeleri, en çok artış oranının gerçekleştiği Türkiye'nin üçüncü ve dördüncü ilçeleri oldu. İlk 10 içinde yer alan Kaş'ta yüzde 24, Aksu'da yüzde 23, Korkuteli'nde yüzde 20 oranında artış gerçekleşti.
İLK 20'DE 10 İLÇE
Türkiye'den ilk 20 ilçe sıralamasında İstanbul ve İzmir'den 3'er, Ankara ve Bursa'dan 2'şer ilçe yer alırken, Antalya 10 ilçeyle büyük fark yarattı. İlk 20 içindeki diğer ilçeler ise Alanya yüzde 19 artışla 11'inci, Finike yüzde 18'le 12'nci oldu. Kepez ve Döşemealtı yüzde 14, Kumluca yüzde 13 artış oranıyla takip etti. Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye giren Antalya'dan toplam 10 ilçe sırasıyla Gazipaşa, Kemer, Kaş, Aksu Korkuteli, Alanya, Finike, Kepez, Döşemealtı ve Kumluca oldu.
DOĞA, TARİH, YAŞAM KALİTESİ
Antalya'da, özellikle yabancılara yönelik konut projeleri üreten Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'nın Türkiye'de konut değeri en çok artan il olması ve en çok artış yaşanan ilçeler sıralamasında 10 ilçenin yer almasının sektör açısından çok sevindirici olduğunu söyledi. Antalya'nın göç alma hızı en yüksek illerden biri olduğuna dikkat çeken Özgün, "Antalya, büyükşehirler arasında yaşam kalitesi ve standartları daha yüksek ve daha uygun olan bir il. Yabancı yatırımcılar da bu dönemde çok fazla konut talep etti ve bunda vatandaşlık ve kur değişiklikleri çok etkili oldu. Keza yurtdışında yaşayan Türklerin de kur etkisinden dolayı Antalya'da konut talebi çok arttı" dedi.
SAĞLIKLI YAŞAMI TERCİH EDENLER
Yurtiçi talepte de Antalya'da diğer illere göre farklı bir artış olduğunu belirten Selman Özgün, "Bunun nedeni de Antalya'nın daha yaşanılabilir olması, güneşi, ulaşımın kolaylığı, doğası, tarihiyle ön plana çıkması. Emekliler, daha sağlıklı yaşamı tercih eden birçok kimse Antalya'dan konut talebinde bulundu ve Antalya'yı ön plana çıkardı. Antalya diğer illerden farklı çünkü ocak ayında bile denize girenler var. Sahilde deniz keyfini yaşayıp bir saat sonra Saklıkent'te kayak yapabiliyorsunuz. Antalya'da uluslararası bir havalimanımız var ve hem çevre ülkelere hem de Türkiye içinde birçok ile günlük birden fazla uçuş var" diye konuştu.
'PİYASA DAHA DA CANLANACAKTIR'
İnşaat sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 14.6 arttığı ve yüzde 78.9 seviyesine yükseldiğini de belirten Özgün, "Bunun nedeni faizlerin düşmesi, piyasanın canlanmış olması. Çevre ülkelerdeki koşullar bunu artırdı. Tabi piyasa canlanacaktır, ilerleyen süreçte konut talebi de artacak ve iyi günler bizi bekliyor. Konutta fiyat artışları da bekliyoruz, çünkü düşen faizlerle birlikte talep artışı fazla. Düşen faizler, kur ve vatandaşlık gibi etkilerle birlikte kısıtlı konut stoku nedeniyle de fiyatlar da artacaktır" dedi.
MALİYETLER VE KAT KARŞILIĞI ORAN
Antalya'da konut fiyatlarının artışıyla ilgili onlarca sebep sayılabileceğini belirten Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, "Bunların en başında maliyetlerimizdeki artışlar, kat karşılığı arsa bağlama oranlarında Türkiye geneline göre Antalya'da oranların yüksek oluşu ve  belediyelerin rayiç bedel değerlerinin artması. Bu sebepler, verilerin Antalya'da yüksek çıkmasına sebeptir" şeklinde konuştu.
'HEM YURTDIŞI HEM YURTİÇİNDEN BÜYÜK İLGİ'
Antalya'nın dünyada tercih edilen illerden biri olduğuna da dikkat çeken Atılgan Sert, şöyle konuştu:
"Rağbet görmesi de fiyat artışına sebeptir. Sahil bölgesindeki ilçelerimiz başta olmak üzere Alanya'dan Gazipaşa'ya, Manavgat'tan Serik ve Aksu'ya, Kemer'den Kaş'a çok ciddi derece turizm ve yabancılara satış noktasında değer kazanmakta, her geçen gün ilgi artmaktadır. Yerli satışlarda ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden istihdam imkanlarının Antalya'da fazla olması, havasaliklimsel değerlerinin birçok ile göre iyi derecede oluşu da Antalya'ya olan ilgiyi artırıyor."

ANTALYA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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