Delvin N’Dinga Antalyaspor’da

Antalyaspor, daha önce Sivasspor forması da giyen 31 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N’Dinga’yı transfer etti.

Antalyaspor, kulüpsüz olan tecrübeli orta saha oyuncusu Delvin N’Dinga’yı renklerine bağladı. Daha önce Türkiye'de Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Antalyasporlu yapan imzayı attı. Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu’nun katıldığı imza töreninde konuşan N’Dinga, Antalyaspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, “Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım” dedi.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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