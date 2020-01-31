-ANTALYASPOR ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Delvin N'Dinga, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Delvin N'Dinga'yı renklerine bağladı. Daha önce Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga, Antalyaspor'da sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı imza töreninde konuşan Delvin N'Dinga, Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti. N'Dinga, "Takımımızı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım" dedi.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından transferi 'Hoşgeldin Delvin N'Dinga' paylaşımıyla duyurdu.



ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.