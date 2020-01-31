Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Fuar alanında açılan Alanya tanıtım standına ilgi ise oldukça yüksek. İlk 2 gün profesyonellere açık olan fuarda sezonun nabzı tutulurken hafta sonu ise tüketicilere yönelik tanıtım çalışmaları yapılacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaptığı açıklamada, “Alanyalı otel işletmecilerimizin ve Alanya belediyemizin yoğun desteğiyle Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’mızın (ALTAV) bünyesinde tanıtım çalışmalarını yurt içi ve dışında sürdürüyoruz. Tamamladığında toplam 13 festival ve fuarda tanıtım organizasyonu yapmış olacağız. Sadece festival ve fuar değil tanıtım konusunda klip, belgesel, TV program çekimleri, sosyal medya fenomenleri ve basın grupları ağırlamaları gibi çalışmalar da yapıyoruz” dedi



'Büyüme Alanya'ya olumlu yansır'

Ülke ekonomisine katkı anlamında stratejik sektörler arasında turizmin ilk sırada yer aldığını söyleyen TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, “İç pazar sigortamız. EMITT bu anlamda iç pazar tanıtımı için önemli bir fırsat” dedi. Yurt dışı rezervasyon rakamlarında büyüme olduğunu da söyleyen Başkan Çorabatır, “Rezervasyon ve uçak planlamalarına bakıldığında Avrupa’da rakamsal olarak gözle görülür bir büyüme var. Antalya ve Alanya, Manavgat gibi ilçeleri bu büyümeden olumlu yönde etkilenecek” dedi.



'Antalya Gazipaşa arasına tren yolu yapılabilir'

Alanya’nın kış operasyonlarından daha fazla pay alması gerektiğini söyleyen Meeting Point CEO’su Kamil Özil de “Alanya gibi önemli bir turizm şehrinde ulaşım sorun olmamalı. Uçak firmalarının Gazipaşa Alanya Havalimanı’nı (GZP) merkez haline getirmesi gerekli. Oteline gelen ve giden misafirin saatler süren yolculuk yapması dezavantaj oluşturuyor. Burada tren taşımacılığı devreye sokulabilir. AntalyaGazipaşa arasına kurulacak olan bir tren yolu bu handikapın önüne geçer” dedi.

ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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