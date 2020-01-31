Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesi´ne bağlı Değirmendere mevkiinde, saat 17.30 sıralarında, Antalya'dan Finike'ye giden Talat Filiz (54) yönetimindeki 07 TT 661 plakalı otomobil, D-400 yolundaki virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Talat Filiz ile eşi Gönül Filiz (49) ve kızı Merve Nur Karaduman (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı aile, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, otomobilin çarptığı ağacın arkasında bulunan otobüs durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

3 GÜN ÖNCE AYNI YERDE ELİF'E OTOMOBİL ÇARPMIŞTI

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yerde, 28 Ocak Salı günü Elif Sarı (18) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.



ANTALYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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