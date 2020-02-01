Sahilde şüpheli ölüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahilde şüpheli ölüm

İHA

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

Sahilde şüpheli ölüm

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde bir kişi parkta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Akdeniz Bulvarı kenarındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 48 yaşındaki Mehmet Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılınç’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mehmet Kılınç’ın bir süredir sokakta yaşadığı, bugünde yattığı beton bankın yanında ölü bulunduğu öğrenildi.

ANTALYA

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu
Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü
YEREL HABERLER Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü
Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor
Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi
Cinuçen Tanrıkorur özel konserle anıldı
YEREL HABERLER Cinuçen Tanrıkorur özel konserle anıldı
Spor okullarında yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Spor okullarında yeni dönem başlıyor
Antalya'da Huzur Akdeniz (2020-1) Uygulaması 24 bin 813 kişi sorgulandı, 220 araca 179 bin 881 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da Huzur Akdeniz (2020-1) Uygulaması 24 bin ...
Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya’ya 32 milyon TL hibe
YEREL HABERLER Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya’ya ...
Sahil Antalya ihalesinin iptaline yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Sahil Antalya ihalesinin iptaline yürütmeyi durdurma ...
Turizmde kişi başı hedef 700 dolar, 5 milyar dolar ek gelir
YEREL HABERLER Turizmde kişi başı hedef 700 dolar, 5 milyar dolar ek ...
Küçük Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak
YEREL HABERLER Küçük Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda ...
8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu
YEREL HABERLER 8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu
Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki
YEREL HABERLER Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye ...
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı
EMITT'te Antalya rüzgarı devam ediyor ALTİD Başkanı Burhan Şili: " Tamamladığında toplam 13 festival ve fuarda tanıtım organizasyonu yapmış olacağız." TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: " Rezervasyon ve uçak planlamalarına bakıldığında Avrupa’da rakamsal olarak gözle görülür bir büyüme var."
YEREL HABERLER EMITT'te Antalya rüzgarı devam ediyor ALTİD Başkanı ...
Antalya’da film gibi dolandırıcılık olayı Dini nikah kıydığı kişinin başkası olduğu öğrenince emniyete koştu
YEREL HABERLER Antalya’da film gibi dolandırıcılık olayı Dini nikah ...
Delvin N'Dinga Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Delvin N'Dinga Antalyaspor'da
Büyükşehir’den Antalya Aile ve Çocuk Günleri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Antalya Aile ve Çocuk Günleri
Selçuklu Av Köşkünde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Selçuklu Av Köşkünde temizlik çalışması
Delvin N’Dinga Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Delvin N’Dinga Antalyaspor’da
İnternette kendini 'Fatma' olarak tanıtan İbrahim, dolandırdı
YEREL HABERLER İnternette kendini 'Fatma' olarak tanıtan İbrahim, ...
Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'de 19. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'de 19. randevuda
Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi
YEREL HABERLER Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X