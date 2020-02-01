Otomobilin çarptığı genç kadın öldü

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Antalya’da psikolojik danışman genç kız, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan 26 yaşındaki Nazlı Ödevci’ye yolun karşısına geçmek isterken D.T., idaresindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Ödevci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Ödevci'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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