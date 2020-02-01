Tekvando kampı Antalya’da yapıldı

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Antalya Polis Spor Gücü Tekvando Kulübü her sene düzenlediği tekvando spor kampının bu sene 3’üncüsünü gerçekleştirdi.

Her sene düzenlenen kamp Antalya Polis Spor Gücü Kulübü antrenörü Samiye ve Önder Şekerci çifti yönetiminde düzenlendi. Orman Bölge müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Yangın Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kampa yaşları 10 ile 16 arasında değişen ve içlerinde milli takım sporcuları da bulunan 46 sporcu katıldı. Kampa, Kırşehir Demir Spor, Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü ve Niğde Spor Kulübü katıldı. Katılan sporcular ilk gün Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini gezerken, sonraki gün ise Antalya Hayvanat Bahçesini dolaştı. Tekvando sporcuları, 4 gün boyunca yoğun tempoda Milli Takım antrenörleri Salim Demir, Ali Can idaresinde çalıştı.

Antrenör ve sporcular ev sahipliğinden dolayı, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi Müdürü Emin Demir’e teşekkür etti.

ANTALYA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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