Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 20’inci haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)

7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'dan önce topu son anda yumruklayan Serkan Kırıntılı tehlikeyi önledi.

13. dakikada Miya’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic sert vurdu ancak kaleci kaleci Boffin topu güçlükle kornere gönderdi.

22. dakikada Fredy’nin ortasında arka direkte topla buluşan Sinan Gümüş kale önüne çevirdi. Kale sahası önünde yaşanan tehlikede Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Anicic kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen topu çizgi üzerinde Bünyamin uzaklaştırarak gole engel oldu.



Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Antalyaspor: Boffın xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Celutska xx, Kudriashov xx, Chico xx, Sinan Gümüş xx, Yekta xx, Mukairu xx, Fredy xx, Blanco xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Amilton, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ömer Ali Şahiner xx, Selim Ay xx, Anicic xx, Guilherme xx, Shengelia xx, Volkan Fındıklı xx, Milosevic xx, Jonsson xx, Miya x, Thuram x

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Bajic, Uğur Demirok, Huertas, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Mak, Skubic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

ANTALYA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:28

YATSI 19:45

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